La Supercopa Endesa de Tenerife va servir per homenatjar la trajectòria de José Antonio Martín Bertrán, un àrbitre català que posa punt i final a la seva participació en competicions ACB. “És molt emocionant, et venen al cap molts records. Són 33 anys i 32 temporades. Estava repassant amb els meus companys el currículum, que està ple de moments macos. Aconseguir aquest reconeixement de l’ACB és el màxim a què podem aspirar perquè nosaltres no guanyem ni perdem partits. El millor reconeixement és que ningú se’n recordi de tu”, explica Martín Bertrán.

“Quan vaig arribar als 1.000 partits ja vaig dir que al darrere d’un àrbitre sempre hi ha una persona que ho aguanta tot i que no surt enlloc. La família és la base de qualsevol àrbitre i ara es mereix que jo em dediqui a ella”, assegura.

L’ACB també va aprofitar la Supercopa Endesa per reconèixer la trajectòria de José Ramón García Ortiz, que deixa d’arbitrar les competicions organitzades per l’ACB.

De la pista a les aules

Martín Bertran col·labora tècnicament amb l’Escola d’Àrbitres de la Federació Catalana (FCBQ). “Ara és el moment d’ajudar altres persones, àrbitres joves que aspiren a viure el mateix que he viscut jo, que ha sigut un luxe. Les coses passen molt ràpidament. Veig un col·lectiu molt jove i molt preparat per fer grans coses. Els equips cada vegada són més físics i més potents, tenen un gran futur”, analitza Martín Bertran, que dissabte va rebre una placa d’Antonio Martín, president de l’ACB, i unes samarretes signades del Barça i el TD Systems Baskonia.

651x366 Ferran Aril i José Antonio Martín Bertrán / M.A. CHAZO / FCBQ Ferran Aril i José Antonio Martín Bertrán / M.A. CHAZO / FCBQ

L’àrbitre va xiular fa uns dies la final de la Lliga Nacional Catalana, moment en què va rebre un homenatge de la Federació Catalana. Ferran Aril, president de la FCBQ, li va regalar una litografia amb una reproducció d’una fotografia del primer partit de bàsquet jugat a Catalunya, obra de l’artista Mario Pasqualotto. A mes, també va ser obsequiat amb la pilota del partit, signada pels seus companys àrbitres i auxiliars de taula.