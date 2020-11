Juanan Morales, president del Joventut de Badalona, i Gorka Aixàs, màxim dirigent del MoraBanc Andorra, han estat parlant molt aquests dies sobre el problema de jugar a Rússia. Després de visitar la pista de l’Unics Kazan, la Penya acumula vuit positius a la seva plantilla. El conjunt andorrà, per a seva banda, va arribar als 13 infectats quan va tornar de visitar el Lokomotiv Kuban. “A Rússia ens vam espantar”, reconeix Carles Duran, entrenador d’un equip verd-i-negre que s’ha vist obligat a ajornar tres partits.

“Hi ha una estadística molt demolidora del percentatge de positius dels equips de l'ACB després de jugar a Rússia”, alerta Morales, que fa uns dies va ser entrevistat a la Televisió de Badalona. Recuperar els partits ajornats no serà senzill, ja que el calendari d’aquesta temporada té pocs forats lliures i els equips que disputen competició europea ja tenen moltes setmanes amb tres compromisos. “Quan va començar la temporada sabíem que hauríem d’ajornar algun partit i que això implicaria acumular més partits en una mateixa setmana. Tots vam estar disposats a acceptar aquest paradigma abans de començar. M’agradaria que no existís la pandèmia, però la situació és la que és i ho hem d’acceptar. L’alternativa, que és no jugar, és molt pitjor”, opina el president d’un Joventut que estava passant per un moment de joc molt dolç.

L’Eurolliga va assegurar dijous que no pensa en cap calendari alternatiu, ni per a la seva màxima competició ni per a l’Eurocup. L’organisme es va reunir amb els responsables de les onze principals competicions del continent, entre les quals la Lliga Endesa. Tot i el nombre de partits ajornats, els organitzadors volen intentar mantenir el calendari i el format de competició previst. Es buscarà una millor coordinació amb les lligues que tenen equips competint en les dues competicions europees, així com un perfeccionament dels protocols d’actuació pel covid-19. “Va ser una reunió per intentar coordinar calendaris i protocols. El més difícil és trobar dates per jugar tots els partits que s’estan ajornant”, afirma Morales.

El Joventut és un club modèlic en el compliment de les mesures, i els partits de l’Eurocup que va poder disputar amb un nombre d’aficionats restringit a les graderies del Palau Olímpic es van desenvolupar sense incidències. “L’objectiu ha de ser prendre les mesures necessàries per protegir tant com es pugui els jugadors i els aficionats. El protocol que està aplicant l’ACB està funcionant prou bé. Hi ha casos puntuals, però no hi ha brots. Hem d’intentar recuperar els partits tan aviat com sigui possible, però potser ens trobarem amb setmanes de tres i fins i tot quatre partits. Tot el calendari d’aquest any està condicionat pel Preolímpic i pels Jocs Olímpics”, alerta. La pandèmia deixarà uns dies el Joventut sense poder competir, però Morales és optimista. “En general, tenim molts jugadors anotant en cada partit i això vol dir que movem bé la pilota, que no hi ha egoismes i que els rols estan molt clars. M’ho passo molt bé veient jugar la Penya”, resumeix.

651x366 Ibon Navarro, entrenador del MoraBanc Andorra / ACB PHOTO Ibon Navarro, entrenador del MoraBanc Andorra / ACB PHOTO

“És una dificultat més”

El MoraBanc Andorra ja s’ha vist obligat a ajornar cinc partits. L’últim és el que havia de disputar la setmana vinent contra el Telenet Giants, ja que encara no és capaç de reunir vuit jugadors disponibles. El seu entrenador, Ibon Navarro, va ser un dels integrants de l’equip que va donar positiu. “És una dificultat més a la temporada com a equip, però ens ens sortirem. Toca recuperar-se el millor possible”, explica Sergi Garcia, base mallorquí d’un conjunt andorrà que va començar la temporada aixecant el títol de la Lliga Catalana ACB.

El club andorrà, sempre pioner en iniciatives socials, està aprofitant aquests dies per fer xerrades telemàtiques de la seva Escola de Valors, un projecte destinat als més joves de cada casa.