El Joventut de Badalona ha presentat Pau Ribas. "La temporada passada no va ser gaire bona personalment i vaig tenir moments complicats. No n'estava gaudint ni em sentia còmode a l'equip. No podia ajudar els meus companys i tot això em va fer obrir els ulls quan vaig tenir temps de pensar i donar voltes a la meva situació", ha dit l'escorta. El jugador ha reconegut que se sent "impactat" tant pel comiat que li va brindar el Barça com per la repercussió que ha tingut a Badalona la seva tornada al club. "És per estar-ne orgullós i una mostra que els clubs han vist la meva implicació amb ells", ha destacat.

Joel Parra cedirà el dorsal número 4 de la Penya a Ribas, que ha recordat que és el soci número 910 del club verd-i-negre. El seu pare, Jordi Ribas, un exjugador de la Penya convertit en funcionari a l’Ajuntament de Barcelona va ser la persona encarregada de transmetre la passió pel bàsquet al Pau, un jugador solvent i segur que gairebé sempre escull l’opció correcta. Fora de les pistes és intel·ligent, auster i pràctic. Quan tan sols tenia quatre anys, Pau Ribas va entrar al planter del Joventut, en què es va quedar fins als 21 anys. "Tornar a la Penya és un moment especial que esperava des de fa molt", ha reconegut.