El Barça impulsa el seu joc a través de la defensa (73-84)

Dos partits, dues victòries. El Barça ha recuperat un desavantatge de nou punts contra l'Unicaja i ha sumat el seu segon triomf a la fase final de la Lliga Endesa.

Svetislav Pesic, que aquest divendres ha descartat Kevin Pangos i Artem Pustovyi per donar entrada a Thomas Heurtel i Rolands Smits, ha sabut llegir el partit contra un rival que habitualment se li ennuega a l'equip blaugrana. Després d'una primera meitat igualada, la defensa del conjunt culer ha servit per dominar el ritme de joc en una recta final en què l'Unicaja s'ha quedat sense energia per igualar el nivell físic del rival. Tot i no tenir encert en el llançament exterior, el Barça ha anotat amb continuïtat. Nikola Mirotic i Ante Tomic han sigut els jugadors més inspirats en atac.

L'atreviment de la Penya té premi contra el RETAbet Bilbao (79-86)

L'atreviment del Joventut de Badalona ha tingut premi contra el RETAbet Bilbao Basket (79-86). La Penya s'ha endut un apassionant partit de la fase final de la Lliga Endesa que s'ha decidit a la pròrroga. L'equip verd-i-negre ha confirmat les bones sensacions que, tot i la derrota, va exhibir dimecres i s'ha apuntat un triomf coral a València.

Carles Duran ha recuperat Klemen Prepelic, que ha sigut el màxim anotador de l'equip verd-i-negre. Tot i notar el cansament del partit de dimecres, la Penya ha tornat a fer un bàsquet ple d'energia i vitalitat. L'equip verd-i-negre ha recuperat un desavantatge de nou punts. La clau de la remuntada ha sigut la millora en defensa. Conor Morgan ha forçat la pròrroga amb un llançament decisiu (73-73).

El temps extra ha començat amb dues accions espectaculars de Morgan (73-78) que li han permès portar la iniciativa en el marcador i jugar amb els nervis de l'equip basc.