El Joventut visita Fuenlabrada on intentarà trencar el seu malefici lluny de Badalona

El Divina Seguros Joventut buscarà aquest diumenge (18.00 hores), a la pista del Montakit Fuenlabrada, el seu primer triomf de la temporada lluny de Badalona contra un dels equips que més solidesa ha mostrat fins ara com a local.

Quinzens a la taula amb només tres victòries, els verd-i-negres arriben al partit amb confiança després de fer un bon partit, encara que insuficient per guanyar, la setmana passada a la pista de l'Unicaja (86-74).

Els de Diego Ocampo busquen ara aquest triomf com a visitants que no coneixen des del passat 26 de març, quan van guanyar a la pista del Real Betis (57-71), i agafar així distància amb les posicions de descens.

El tècnic verd-i-negre recupera per a aquest partit un dels seus millors homes, l'escorta Patrick Richard, que no va poder jugar a Màlaga. Simon Birgander és dubte per una gastroenteritis, fet que ha obligat Ocampo a convocar el júnior Joel Parra.

La Penya necessitarà mostrar la seva millor versió per intentar guanyar a una pista on aquesta temporada han caigut l'Unicaja i el Baskonia, i que els del Fuenlabrada han convertit en un fortí per pujar fins a la cinquena posició de la taula.

Serà el partit número 20 en els enfrontaments entre els de Fuenlabrada i els badalonins celebrat al Pavelló Fernando Martín. Una pista que històricament li ha anat bé a la Penya, que ha guanyat en 14 de les seves anteriors 19 visites.