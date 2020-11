El Joventut anuncia quatre positius a la seva plantilla

El Joventut de Badalona ha informat que s’han detectat quatre positius per covid-19 a la plantilla verd-i-negra en les proves PCR prèvies al partit d’Eurocup davant el Partizan. Aquest dimarts tot l’equip se sotmetrà novament a una segona prova de suport en aplicació del protocol vigent. Seguint els protocols establerts, la Penya no es desplaçarà aquest dimarts a Belgrad com estava previst.

L'equip entrenat per Carles Duran va jugar la setmana passada contra l'Unics Kazan (dimecres), l'Urbas Fuenlabrada (divendres) i el Movistar Estudiantes (diumenge). L'Eurocup ha anunciat l'ajornament de tres partits més: Germani Brescia-Buducnost Voli Podgorica, Virtus Segafredo Bolònia- Lietkabelis Panevezy i AS Monaco-Morabanc Andorra.