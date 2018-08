260x366 Juan Pedro Pérez: “El CB Prat va competir sabent que l’ascens era inviable” / ARA Juan Pedro Pérez: “El CB Prat va competir sabent que l’ascens era inviable” / ARA

Juan Pedro Pérez Castro és tinent d’alcalde del Prat de Llobregat a l’àrea d’Esports i Salut Pública, a més de regidor d’Esports a l’Ajuntament i candidat socialista a l’alcaldia. Després de la històrica temporada feta pel CB Prat, que va quedar a una victòria de disputar la final dels play-off d’ascens a la Lliga Endesa, des de l’Ajuntament mantenen el discurs del president del club, Arseni Conde, sobre la impossibilitat d’assumir un hipotètic ascens. L’equip, que aquesta temporada ha recuperat la vinculació amb la Penya, va començar ahir la pretemporada.

Els requisits per pujar a l’ACB són el pagament d’1,6 milions d’euros, que s’han d’abonar en quatre terminis, a més d’haver de comptar amb un pressupost global de 2 milions. ¿És viable afrontar aquests pagaments?

El CB Prat, gràcies a una gestió impecable de la seva junta directiva, especialment del seu president, ja que van confeccionar una plantilla extraordinària, va poder competir al màxim nivell amb un pressupost molt modest que van estirar al màxim. Les xifres esmentades no estan a l’abast del club. La junta i tots els socis i aficionats són conscients que no es poden assumir. El CB Prat va competir per aconseguir el màxim, però sabent que l’ascens era inviable.

Des del club s’insisteix que és impossible un ascens a l’ACB per pressupost i infraestructures. Hi ha alguna opció?

El Prat és una ciutat petita o, més ben dit, un poble gran, i encara que forma part de l’àrea metropolitana, penso que no tenim un equip amb prou entitat per poder competir amb la potència dels clubs que formen l’ACB, que és una de les millors lligues del món.

El Joan Busquets és el pavelló més petit de la LEB Or, amb un aforament de 600 persones. ¿Hi ha la possibilitat de jugar partits fora del Prat?

El CB Prat és el club de la nostra ciutat. La immensa majoria dels aficionats són del Prat i volen veure el seu equip a la ciutat, anar caminant al Busquets i viure-ho des de la proximitat. El club mai s’ha plantejat jugar fora i personalment penso que això acabaria amb la seva identitat.

¿És possible construir un nou pavelló al Prat?

El planejament urbanístic de la ciutat, lligat amb el creixement previst els pròxims anys, preveu la possible construcció d’un nou pavelló amb més capacitat, però no es tracta d’un projecte immediat. Tot i això, el Joan Busquets s’ha anat adaptant a les necessitats del dia a dia del club per poder mantenir la seva activitat diària.

¿Hi ha hagut contactes amb el club durant els últims mesos per plantejar-se alguna col·laboració extra?

La relació entre l’Ajuntament i el club és molt estreta; et podria dir que durant setmanes vam tenir contacte pràcticament diari. Des de la secció d’Esports li hem donat el suport habitual, lligat al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i el club, que inclou una subvenció calculada a partir del seu pressupost anual. És cert que la disputa dels play-off va suposar un increment de despesa.

Quin tipus d’ajuda proporciona l’Ajuntament al CB Prat?

Principalment la cessió de la instal·lació esportiva de l’Estruch i una subvenció anual de 250.000 euros que inclou l’ajuda al primer equip i també a la base.

Nou entrenador i nova plantilla. ¿Creu que es pot mantenir l’equip en una lliga de tant nivell com la LEB Or?

L’equip va ascendir a la LEB Plata fa més de deu anys i en fa quatre que és a la LEB Or, i ha aconseguit ser sostenible en aquestes categories, gràcies sobretot a l’aportació anual municipal. Mantenir-se a llarg termini en aquestes categories és viable ara mateix. Així que penso que és important que s’hi mantingui en el futur.

En què es beneficia la ciutat d’una situació com la que viu el club ara mateix des del punt de vista esportiu?

El CB Prat és molt més que el seu equip de LEB Or. Té una magnífica estructura de bàsquet de base, amb equips en totes les categories tant masculines com femenines. Disposar d’un equip de nivell tan alt afavoreix que els esportistes de categories inferiors tinguin una motivació extra.

Per què creu que al club li costa tant trobar patrocinadors?

És un problema generalitzat en l’esport actual. Els patrocinis importants es concentren en clubs molt concrets i la resta tot just hi tenen accés. Pel que tinc entès, fins i tot alguns equips de gran tradició a la Lliga Endesa tenen molts problemes per trobar patrocinadors.