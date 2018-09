Juanan Morales: "La Penya portava molts anys donant només males notícies"

Després que divendres el Joventut de Badalona aprovés una ampliació de capital, Juanan Morales analitza el nou escenari del club verd-i-negre. "No tinc per què amagar la meva satisfacció per haver arribat a aquest punt. Divendres va ser un dia perquè tota la gent de la Penya estiguem molt contents i satisfets. En el meu cas suposa una situació d'augment de la responsabilitat perquè ara tenim les eines per fer la feina i, per tant, dependrà de la nostra habilitat", diu el president del club.

Els accionistes actuals que ho desitgin tindran assegurada l'adquisició de tres noves accions per cada acció que tinguin. Si no es completa l’ampliació, Scranton Enterprises s’ha compromès a quedar-se les que quedin lliures. "No m'agrada l'expressió «salvavides». La societat ha d'optimitzar la gestió i millorar els ingressos. Ha arribat un company de viatge sòlid que ens donarà estabilitat. Ens equivocaríem molt si penséssim que l'inversor ha vingut a posar diners a fons perdut. No sé què passarà dins de 15 o 20 anys, però el futur depèn ara de la nostra qualitat", opina.

"La idea és enfortir el model, és a dir, seguir generat talent al nostre planter i intentar retenir-lo com més temps millor. Això ho complementarem amb jugadors d'experiència de la màxima qualitat. Tots els models són respectables, però aquest és el nostre, ens agrada i volem mantenir-lo", recorda Morales.

"La Penya portava molts anys donant només males notícies. Això és una realitat. Des del punt d'inflexió de la temporada passada la situació es transforma en il·lusió per a la gent. Els resultats determinen l'assistència, però nosaltres tenim una base social molt sòlida. El nostre repte és transmetre il·lusió", assegura l'exjugador. Morales creu que l'ampliació de capital pot canviar algunes coses. "Entenc perfectament Guillem Vives o Alberto Abalde, a ells i a tots els jugadors que han marxat, però el nostre objectiu ha de ser que es quedin una mica més. Són jugadors excel·lents i la nostra realitat hauria sigut diferent si haguéssim sigut capaços de mantenir-los amb nosaltres una mica més, entenent que l'ambició del jugador és lògica", confessa.

"L'actitud de Vidal ha sigut perfecta"

Morales analitza la sortida de Sergi Vidal. "Jo només tinc bones paraules per al Sergi. És un jugador del nostre planter que va prendre la decisió de sortir del club. Després va tornar i ens ha ajudat molt sempre, tant jugant com quan l'entrenador ha considerat que hi havia altres jugadors que estaven més en forma. La seva actitud ha sigut sempre perfecta. Si tens la percepció que pots donar més, entenc que vulguis marxar. És lògic que no es veiés en el paper que tenia a la Penya. Li desitjo tota la sort... a partit del segon partit de la Lliga Endesa", explica Morales. "Aquestes situacions mai són fàcils, ni per al club ni per al jugador. No és agradable, però les dues parts teníem clar que no ens volíem fer mal", afegeix.

El Divina Seguros Joventut està estudiant la incorporació d'un jugador interior per suplir la baixa de Simon Birgander, lesionat. "Veurem com evoluciona, però si no torna en els terminis que teníem previstos potser haurem de fer alguna cosa", reconeix Morales.