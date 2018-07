Justin Doellman torna al Baxi Manresa

El Baxi Manresa ha incorporat per a la temporada vinent l'aler pivot nord-americà Justin Doellman, que d'aquesta manera torna a l'equip amb el qual va debutar a la Lliga Endesa fa set campanyes.

Doellman, de 33 anys i 2,06 metres, té una àmplia experiència a l'ACB perquè, després del seu pas per Manresa la temporada 2010-11, va jugar al València Bàsquet -amb el qual va ser nomenat jugador més valuós de la Lliga Endesa el 2014- i al Barça Lassa.

El jugador de Cincinnati, que ha signat un contracte per un any, va militar el curs passat a l'Anadolu Efes d'Istanbul. Doellman s'afegeix així al base Alex Renfroe, a l'escorta Ryan Toolson i a l'entrenador Joan Peñarroya a la llista de fitxatges del Baxi Manresa per al seu retorn a l'ACB.