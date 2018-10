Kevin Pangos: “Mai pots predir com aniran les coses”

Després de guanyar tan sols 23 partits en les últimes dues temporades, el Barça Lassa estrena aquest dijous (19 hores, Movistar Deportes 1) l’Eurolliga 2018/19 visitant la pista del CSKA de Moscou.

Kevin, veus l’equip preparat per a l’inici de l’Eurolliga?

Tot ha començat bé. Estic acabant de conèixer els nous companys, el cos tècnic, la ciutat... Nosaltres som esportistes i sempre estem preparats. És un moment emocionant de la temporada i, esclar, volem començar amb bon peu.

El primer rival és el CSKA de Moscou, poca broma.

El CSKA té un gran equip i hem d’estar preparats per al que ens trobarem a Moscou. No sé si guanyarem, però estic segur que competirem i oferirem la nostra millor versió.

Tu has estat en diferents equips que han tingut èxit. Què et diu el nas d’aquest Barça Lassa?

Per moltes experiències prèvies que hagis tingut, mai pots predir com aniran les coses. La temporada serà molt llarga i l’aspecte més important és ser consistents i millorar. Volem tenir un bon inici i guanyar tants partits com puguem, però al mateix temps hem de ser capaços d’evolucionar. Quan s’acabi la temporada hem de sentir que hem donat el màxim de les nostres possibilitats. No m’agrada posar etiquetes. Estaré content si ens convertim en el millor equip que podíem arribar a ser.

Però creus que l’equip té les peces necessàries per fer-ho?

Sí, sense cap mena de dubte. Tenim molt de talent i bona gent, que són dos ingredients necessaris per tenir èxit. Hem de mantenir-nos junts i trobar la nostra química.

Veus el Barça com un aspirant al títol de l’Eurolliga?

Sí, esclar. Som un dels equips aspirants. Cada partit que juguem el juguem amb l’objectiu de guanyar-lo. És el nostre objectiu.

No estic segur si ets conscient de com d’afortunat ets d’haver tingut Aíto, Jasikevicius i Pesic com a entrenadors.

Sí, sí, he tingut molta sort de treballar amb ells perquè són entrenadors extraordinaris. Els tres són diferents i això m’ha permès aprendre diferents coses. Aquesta temporada tindré l’oportunitat d’aprendre de Svetislav Pesic. El que ell espera de mi és que tingui l’equip organitzat i tothom implicat en el joc. A més, em demana que posi l’accent en la defensa, que és molt important. He de jugar amb agressivitat sempre.

Aquesta exigència defensiva és molt diferent de la d’altres tècnics?

Tots els entrenadors exigeixen una bona defensa i tots els equips en necessiten per tenir bons resultats. Si vols aixecar el nivell de l’equip, és un encert posar l’accent en la defensa.

Aquesta temporada Pesic vol jugar sovint amb dos directors de joc al mateix temps. T’agrada la idea?

Molt, disfruto molt amb aquesta situació. És interessant tenir el màxim nombre possible de jugadors que puguin generar joc alhora sobre el parquet. Ja ho he fet en el passat, en altres equips, i és una proposta que em diverteix. Crec que és una tendència actual. Hi ha moltes maneres de jugar i aquesta n’és una. Depèn de la filosofia i la tàctica de cada entrenador.

Vas néixer al Canadà; impossible no preguntar-te per Steve Nash.

Ell va ser immens. Veia partits seus a la NBA i al·lucinava amb les coses que feia sobre la pista. Quan era petit somiava convertir-me en jugador professional, i després d’ell això era més factible per a qualsevol canadenc.

Quan vas començar a fer-ho bé amb una pilota de bàsquet, les comparacions van ser inevitables...

Sí, suposo. Totes les comparacions són interessants, també les que intenten comparar coses de diferents èpoques, però segons la meva opinió només hi ha un Steve Nash. He après moltes coses d’ell, però també he intentat seguir el meu camí i desenvolupar les meves característiques.

Com d’important és per a tu jugar a la NBA algun dia?

És un objectiu personal. Crec que és el somni de tothom, perquè és la millor lliga del món, la reunió més gran de talent. Tinc un grapat de gent amb la qual vaig créixer, amics, jugant a la NBA. Intento mirar-ne partits sempre que puc, però amb la diferència horària no és fàcil fer-ho en directe.

Et consideres un líder?

Sí, crec que és una qualitat important quan jugues de base. M’agrada tenir tothom involucrat en el joc. La comunicació és important i cal parlar tant com sigui possible.

Fas cara del clàssic bon noi de la classe. Ho ets?

No ho sé, ho hauries de preguntar als meus companys. Intento respectar tothom i divertir-me, això és tot.

No podràs jugar amb Navarro, però has jugat contra ell moltes vegades. Quina és la seva dimensió?

És un jugador increïble. Vaig començar a veure’l jugar quan era més petit, i quan vaig aterrar a Europa va ser un honor jugar contra ell. És una mala notícia no haver pogut jugar amb ell, però el tenim per aquí, donant consells i ajudant-nos.