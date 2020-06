L'hora d'un canadenc inesperat

260x366 Kevin Pangos i Neno Dimitrijevic / M. POZO / ACB PHOTO Kevin Pangos i Neno Dimitrijevic / M. POZO / ACB PHOTO

El 12 de març Kevin Pangos es va despertar al seu apartament de Barcelona amb una notificació al telèfon que no es podia creure que fos certa. Li va aparèixer un missatge a la pantalla i va obrir-lo immediatament. La NBA havia suspès la temporada a causa del coronavirus. Aquell dia el base del Barça, que encara estava lesionat, i els seus companys d’equip van ser conscients de la gravetat de la situació. Els jugadors van començar a intercanviar-se missatges i a especular sobre què passaria amb la resta de competicions, que a poc a poc van anar anul·lant tots els seus partits.

Tres mesos i un confinament després la situació continua sent inversemblant, però la Lliga Endesa ha aconseguit reprendre la competició. L’ACB intenta des de dimecres salvar la temporada amb una fase final de format reduït que els dotze millors equips disputen a València, on s’ha creat una bombolla sanitària per limitar els riscos de contagi. Com passa a la NBA quan hi ha campanyes amb locaut, el campió d’aquesta edició haurà de conviure per sempre amb un asterisc, el que explicarà que la temporada 2019-20 es va decidir amb un format diferent provocat per una pandèmia. Passi el que passi a la Fonteta, Pangos recordarà aquesta fase final per un altre motiu, ja que ha reaparegut després d’una lesió que l’ha mantingut allunyat de les pistes durant vuit mesos i mig.

El 26 de setembre, un dia abans de començar la Lliga Endesa, el Barça va emetre un comunicat mèdic de tres línies en què anunciava que Pangos tenia una lesió en l’articulació metatarsofalàngica del primer dit del peu esquerre. “El temps de baixa esportiva és, aproximadament, de quatre a sis setmanes”, comunicava el text. El base canadenc tot just havia disputat els dos partits de la Supercopa Endesa contra el València Basket i el Reial Madrid i s’entrenava per preparar el duel inaugural contra el Monbus Obradoiro. Els pronòstics no es van complir i la seva reaparició no es va produir fins dimecres, quan va tornar contra el Joventut de Badalona. “Gairebé ha arribat l’hora”, va escriure unes hores abans del partit a les xarxes socials.

Les dues temporades de Kevin Pangos al Barça no han sigut com havia imaginat quan va arribar procedent del Zalgiris, però la marxa de Malcolm Delaney i la seva recuperació poden girar la truita. “Per moltes experiències prèvies que hagis tingut, mai pots predir com aniran les coses”, reconeix el base, que ha tingut la sort de treballar amb Aíto García Reneses, Sarunas Jasikevicius i Svetislav Pesic. “He tingut molta sort de treballar amb ells perquè són entrenadors extraordinaris. Els tres són diferents i això m’ha permès aprendre diferents coses”, explica. El tècnic serbi li demana que posi l’accent en la defensa, que jugui sempre amb agressivitat. “Tots els entrenadors exigeixen una bona defensa i tots els equips en necessiten per tenir bons resultats. Si vols aixecar el nivell de l’equip, és un encert posar l’accent en la defensa”, diu Pangos, que espera tornar a entrar a la convocatòria de dotze jugadors aquest divendres, quan el Barça juga contra l’Unicaja (18.30 hores, #Vamos), un dels rivals més difícils del grup.