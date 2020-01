El dia que Kobe Bryant va revolucionar Can Barça

14 de juny de l'any 2007. Oriol Bonsoms, aleshores cap de premsa del Barça de bàsquet, surt del metro i s'arriba caminant fins al Camp Nou, on el departament de premsa del club blaugrana té les oficines. Rep una trucada de José Manuel Lázaro. El responsable de comunicació de l'equip de futbol ha sigut informat que un tipus pretén entrar a l'estadi fent-se passar per Kobe Bryant. Tots dos intueixen que es tracta d'una broma d'un programa televisiu.

Intrigat, Bonsoms se'n va fins a la porta 104 de Camp Nou, on espera aparcat un cotxe fosc amb tres ocupants. Un és un xòfer. L'altre, un preparador físic. El tercer, Kobe Bryant. Porta ulleres de sol, però no hi ha dubte. És l'autèntic. "Hola, soc Kobe Bryant i seria un privilegi per a mi veure l'entrenament del Barça", diu en perfecte castellà. Triga uns segons a reaccionar, però el responsable de premsa li contesta en anglès que l'equip s'exercita al Miniestadi i s'ofereix a indicar-li el camí. Tot just cal travessar un carrer i fer un parell de maniobres. Kobe Bryant li demana que pugi al cotxe i els acompanyi. Durant els pocs minuts que dura el trajecte el jugador parla del Mundial del Japó, de com li va agradar la selecció espanyola i de la lesió de Pau Gasol.

Kobe Bryant entra al Miniestadi per un dels córners i els jugadors de l'equip de futbol, que estan fent cursa contínua, triguen poc a reconèixer-lo. "Aquest és Kobe Bryant, no?", diu Xavi Hernández. Els seus companys es giren i assenteixen, estupefactes. L'estrella dels Lakers s'asseu a la zona de les banquetes, on explica que està passant uns dies de turista a Barcelona i que, acostumat com està a veure els seus partits per televisió, no volia perdre l'oportunitat de veure en directe una sessió del Barça. No vol res de beure, només disfrutar veient un parell de rondos.

La premsa futbolera ho veu des de la tribuna de l'altra part de camp, però triga a reconèixer el jugador de bàsquet. "Aquest paio em sona", se sent. Primer el confonen amb un futbolista. Després lliguen caps. Kobe Bryant saluda amb educació, però es nega a fer declaracions. A l'acabar la sessió de l'equip de futbol, Kobe Bryant saluda Frank Rijkaard, de qui es confessa fan. No és una impostura. Ràpidament repassa el mític Milà de Gullit, Rijkaard, Van Basten i Maldini, un dels seus favorits. "Encara juga?", pregunta. Parla de futbol i ho fa amb coneixement. Apareix Ronaldinho, amb qui l'escorta va coincidir en un acte comercial durant una gira del Barça pels Estats Units. Tots dos s'abracen. El fotògraf del club immortalitza el moment. Bonsoms abandona l'escena i es dirigeix cap al Palau Blaugrana, on Dusko Ivanovic escolta incrèdul l'anècdota abans de començar l'entrenament.

Acabat l'enrenou, un agraït Kobe Bryant, el preparador físic i el xòfer pugen al cotxe fosc i es perden per Barcelona, la ciutat on la nit abans l'estrella dels Lakers havia sopat amb Pau Gasol, aleshores jugador dels Memphis Grizzlies. La resta de la història, el traspàs del català a la franquícia de Los Angeles i els dos anells, és coneguda.

Trajectòries coincidents

Des d'aquell 14 de juny de l'any 2007 les trajectòries de Kobe Bryant i el Barça s'han tornat a creuar en diverses ocasions. L'any 2008 l'equip blaugrana va viatjar fins a Los Angeles per disputar un partit amistós (108-104). Navarro va anotar 34 punts amb 7 triples, però Bryant va respondre amb 28 punts en 26 minuts. L'any 2010 els Lakers van visitar Barcelona, on van caure derrotats pel Barça (92-88) en un amistós en què Kobe Bryant se les va tenir amb Pete Mickeal. "Kobe em va dir: «Ei, aquest partit et pot portar a la NBA », intentant ser un setciències. «Si realment penses això, posa't els diners a la boca i té un un contra un i veurem fins on arriba el teu joc », li vaig respondre. «Posa els teus 100 milions de dòlars en el meu compte i podrem jugar a bàsquet »", va escriure l'aler de Rock Island al seu bloc de Hoops Hype.

Durant anys, cada vegada que Kobe Bryant visitava Barcelona (i no van ser poques) el jugador especulava amb la possibilitat d'acabar la seva carrera com a blaugrana. "Barcelona és una ciutat que m'apassiona", va reconèixer en més d'una ocasió. Aprofitant una gira del Barça de futbol pels Estats Units, Albert Soler va mantenir una xerrada informal amb el jugador de la NBA. "Kobe Bryant em va dir que es volia retirar a Barcelona. És molt amic de Pau Gasol i volia acabar la seva carrera a Barcelona. També ens va dir que estava disposat a ajudar-nos en el que fes falta. Això demostra la projecció del Barça al món", recorda l'executiu.

Uns mesos més tard, quan ja havia anunciat la seva retirada, el jugador va descartar qualsevol opció de jugar a Europa: "Em van trucar de Barcelona per jugar, però vaig dir que no. És evident que m'hauria agradat en un altre moment, però jo ja m'he anat. A més, jo no puc jugar si ells volen guanyar altra vegada, no podria jugar un retirat com jo, que va estar gras aquest mateix estiu o hi estarà el que ve".