Kurucs i Samanic animen les esperances de futur a can Barça

Una de les assignatures pendents del Barça Lassa, que aquest dijous visita el Panathinaikòs de Xavi Pascual (20 hores, Esport3 i Movistar Deportes 2), és la de treure més suc al seu planter. Dos dels noms sobre els quals el club té dipositades més esperances són Rodions Kurucs (19 anys), que diumenge va debutar a la Lliga Endesa, i Luka Samanic (17 anys), que la setmana passada va ser la gran sensació del Torneig Júnior Ciutat de l'Hospitalet. El letó i el croat il·lusionen els aficionats del club blaugrana.

"Intento gestionar l’expectació amb tranquil·litat. El meu agent m’informa alguna vegada dels 'scouts' que venen a veure’m, però no hi penso gaire. Només intento seguir progressant i fer el meu joc. Sé que ara no jugaré a la NBA. Vull ser aquí, provar-me a l’ACB i a l’Eurolliga i, després, pas a pas...", admet Kurucs a l'ARA. El contracte del letó, que en unes setmanes no ocuparà llicència de jugador estranger, acaba el 2019.

540x306 Luka Samanic / EUROLEAGUE Luka Samanic / EUROLEAGUE

Tot i perdre la final contra el Divina Seguros Joventut, Samanic va ser designat diumenge com a millor jugador (MVP) del Torneig Júnior Ciutat de l'Hospitalet . L'aler pivot del Barça va acabar el campionat amb una mitjana de 23,3 punts, 14,8 rebots, 3 assistències i 2,8 taps . "El reconeixement individual significa molt, però vam perdre la final, que és el més important per a mi. Sense el trofeu falta alguna cosa", diu el jugador, que prové del mateix club (KK Zagreb) del qual van sortir Mario Hezonja (Orlando Magic) i Dario Saric (Philadelphia 76ers).

The #adidasNGT L'Hospitalet MVP was;



➡ @SamanicLuka, U18 @FCBbasket



He stood above the rest in rebounds and blocks whilst being a leading scorer and notching a 33 PIR. 👏 pic.twitter.com/BmyZi16BB3 — EuroLeague (@EuroLeague) 9 de gener de 2018

"Els meus objectius són treballar molt com a equip, jugar més al filial de LEB Or, i tant de bo puguem tenir una invitació per estar a Belgrad i puguem guanyar tant el torneig com el Campionat d'Espanya, assegura Samanic. El Barça Lassa confia a aconseguir una de les quatre invitacions que atorga l'Eurolliga per poder acompanyar la Penya a la fase final del torneig a Belgrad.



Tot i que un (Kurucs) està en dinàmica del primer, i l'altre (Samanic) encara té 17 anys, les dues promeses comparteixen presència habitual al filial blaugrana, que competeix a la LEB Or. Tot i fer 2,10 d'alçada, Alfred Julbe fa temps que treballa perquè Samanic pugui jugar com a aler. El Barça Lassa va fitxar el croat fa un parell d'anys després de brillar a l'Eurocamp de Treviso.

Kurucs no estalvia elogis quan parla de Julbe. "M’agrada molt. És una persona molt especial per a mi, ja que m’ha fet millorar i m’ha donat moltes oportunitats per créixer. M’ha ensenyat com s’ha de jugar aquí i com puc ser útil a l’equip. Hem tingut converses molt llargues. Gràcies a ell he après a estar preparat a la banqueta per sortir concentrat a la pista. Ha canviat la meva mentalitat i la meva actitud, tant a la pista com a fora", confessa.