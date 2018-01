L’Spar Citylift Girona, contra el seu ogre habitual

Una vegada més. L’Spar Citylift Girona i el Perfumerías Avenida s’enfrontaran aquest diumenge (12 hores, Esport3 i Teledeporte) amb un títol en joc, aquesta vegada el de la Copa de la Reina. L’equip entrenat per Eric Surís es va desfer del Mann-Filter (80-60) a Saragossa mentre que el seu adversari va superar l’IDK Guipúscoa (58-48).

Tot i que els tres precedents d’aquesta temporada no l’afavoreixen, l’Spar Citylift Girona buscarà una victòria que li permeti aixecar el títol de la Copa de la Reina per primera vegada a la seva història.

“Arribem bé a la final. Estem treballant bé, però ens va fer ràbia no guanyar el clàssic de la setmana passada. El problema és que el Perfumerías Avenida té un gran potencial i en un parell de minuts et pot desequilibrar el partit. És un rival que t’exigeix sempre el teu màxim. Hem de concentrar-nos a fer bé les coses perquè fa una setmana la seva superioritat interior va ser evident”, va analitzar Eric Surís, que es va queixar dels atípics horaris de la competició. L’equip gironí tindrà tan sols 18 hores de descans entre la semifinal i el partit pel títol. “Hem de treure forces d’on sigui i no buscar excuses”, va afegir el tècnic.

Uns 300 seguidors del club gironí van presenciar la semifinal en directe. “La química que tenim amb l’afició és gairebé una segona victòria per a nosaltres”, va reconèixer Surís. “L’equip està jugant a un nivell molt bo. La final serà un partit molt dur i molt físic. Serà molt difícil jugar contra un rival així. Hem de ser consistents en defensa, córrer una mica i no relaxar-nos ni un moment”, va opinar Núria Martínez.

L’àrbitra catalana Yasmina Alcaraz va ser designada ahir per xiular la final. La semifinal d’ahir es va decidir després del descans. L’accelerada definitiva de l’Spar Citylift Girona va arribar a l’inici del tercer quart, quan l’equip català va aprofitar el desgast de les amfitriones per allunyar-se en el marcador. La renda va créixer fins als 25 punts (65-40). El domini aclaparador en el rebot va deixar sense opcions les locals.

El Sant Adrià busca la Minicopa

L’Snatt’s Femení Sant Adrià disputarà aquest diumenge (9 h) la final de la Minicopa contra el Movistar Estudiantes, botxí del Citylift GEiEG Uni Girona a la semifinal del torneig. Després de quedar eliminades divendres, les jugadores del primer equip van acudir dissabte a animar a les seves companyes del conjunt infantil.