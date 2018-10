260x366 Laia Palau: “Vull estar sempre en equips que juguin finals” / FEB Laia Palau: “Vull estar sempre en equips que juguin finals” / FEB

Laia Palau (39 anys) sempre ha tingut un discurs propi, però des de fa un temps l’ha accentuat. La base de l’Spar Citylift Girona, que aquest dimecres (22.30 hores) juga un partit de l’Eurocup contra el Clube Uniao Sportiva, està considerada una de les millors directores de joc de la història del bàsquet europeu. L’estiu passat va aconseguir arrodonir el seu palmarès amb la seva onzena medalla, un bronze a la Copa del Món disputada a Tenerife.

Laia, on tens la medalla?

Me l’he endut a Girona i de moment la tinc en un fruiter.

Què va significar per a tu la Copa del Món de Tenerife?

Ha sigut un estiu bastant especial, primer pel resultat. Hem de posar en valor la medalla de bronze. Després perquè el campionat estava organitzat a Tenerife. Per a la Federació Espanyola organitzar una Copa del Món sempre és un repte important i nosaltres vam poder complir amb les expectatives que havíem generat. Tothom va parlar molt de la pressió. Per una qüestió de responsabilitat, havíem d’oferir una bona imatge, la nostra millor versió com a equip. Crec que ho vam aconseguir i, per tant, estem molt satisfetes.

El torneig no va ser fàcil.

Va ser un campionat molt dur. L’equip va demostrar tenir valor i coratge. El nostre estil, tenir una defensa molt forta, va funcionar.

El gruix de la selecció espanyola estava format per jugadores catalanes i la generació jove que empeny des del darrere té molt talent.

Sí, estic molt contenta. Crec que aquest any, en què hem tingut problemes de lesions, s’ha pogut veure. Vam configurar l’equip de manera diferent durant molts partits i molta gent que normalment no tenia tants minuts aquest any els ha tingut. Han entrat jugadores joves, com la Belén Arrojo, però també la María Conde o la María Araújo, que no van arribar a la selecció final. Hi ha jugadores que són molt interessants. Aquesta selecció està en un bon moment, però el projecte ha de continuar i elles s’han de fer càrrec de jugar aquests partits importants en el futur.

Creus que la Lliga Dia es pot beneficiar del ressò que va generar la Copa del Món?

Espero que sí i pot ser. Dia és una empresa que hi està apostant molt fort. El bàsquet femení ha d’aprofitar el ressò de la Copa del Món, que va ser important. Jo, almenys, ho vaig viure així. Quan vam tornar de Tenerife, la competició va començar de seguida i vam sentir que hi havia una transició fluïda cap a la lliga espanyola. La sensació que té molta gent és que aquesta temporada els equips estan una mica més igualats, tot i que hi ha conjunts que estan una mica per sobre, com el Perfumerías Avenida. Però de la resta tothom pot donar la sorpresa i això sempre és bo per a la competició.

Després d’unes temporades fora, com t’has trobat a la Lliga?

No et puc dir gaires coses perquè tot just portem pocs partits, però totes les pistes són complicades. Quan juguem fora de casa es nota. El ritme és alt i cada vegada hi ha més estrangeres vingudes de tot arreu que fan que la competició s’enforteixi. Això fa que les nacionals s’hagin d’espavilar. Com que tinc l’edat que tinc, a mi em sembla que tothom és molt jove, però la competició és real. Cada partit costa de guanyar. L’Spar Citylift Girona ha de ser un dels clubs potents, però nosaltres ens ho hem de currar cada partit perquè, si no, no guanyem.

Què et va convèncer del projecte de l’Uni Girona?

El que em va convèncer és que és un club que porta una bona trajectòria en els últims anys. Tenen ambició i han jugat totes les finals i a mi és el que m’agrada. Vull estar sempre en equips que juguin finals perquè llavors segur que les pots guanyar. No vol dir que les hagis de guanyar, però tens l’opció de fer-ho. L’altre motiu és l’Eurocup, que és una competició atractiva que no he jugat mai fins ara i que té el seu al·licient.

Quins han de ser els objectius de l’Spar Citylift Girona?

Ho he dit moltes vegades. L’Uni Girona no ha de perdre de vista que ha fet molt bones temporades. L’any passat va arribar a les semifinals de l’Eurocup i va competir molt bé contra tot un Galatasaray. A més, van arribar a la final de la Copa de la Reina i de la Lliga. Donant per fet que el Perfumerías Avenida serà el gran dominador, hem d’intentar robar alguna coseta, algun títol.

La mala notícia d’aquest inici de temporada ha sigut la lesió de Bea Sánchez. Com us pot afectar?

Doncs bastant, ens pot afectar bastant. La veritat és que és una mala notícia. Primer, per la seva qualitat a la pista, on és una lluitadora que et dona una base molt forta de defensa. Ara anem justes de quilos a la pintura, curtes de rotació interior. Ja veurem com resolem aquesta situació.

Completa la frase. Quan acabi la temporada, estaràs satisfeta si...

Si guanyem algun títol estaré contenta i a veure si a l’Eurocup podem mantenir el nivell de la temporada passada. Això seria un gran pas per refermar amb força aquest projecte que té Girona. Un titolet seria interessant. Penso, per exemple, en la Lliga, ja que obriria una miqueta el campionat i evitaria que l’equip de Salamanca sigui sempre el rei de la competició. O almenys competir i posar-ho difícil, que és realment la intenció que té l’Uni Girona aquest any amb aquest equip que ha reforçat a consciència. Això faria que fos una bona temporada.

“No teníem ni idea d’on anava la pilota”

Ràdio Ciutat de Badalona emetrà aquest dimecres una edició especial del programa Ràdio bàsquet català que ha reunit Laia Palau (Spar Citylift Girona), Andrea Vilaró (Cadí La Seu) i Glòria Estopà (Snatt’s Femení Sant Adrià) per analitzar la Lliga Dia. “Jugar contra Laia Palau és molt difícil. L’altre dia ens vam enfrontar a la final de la Lliga Catalana. Quan va començar a fer passades, no teníem ni idea d’on anava la pilota. És molt complicat. No només per la qualitat que té sinó per com fa jugar l’equip. Sempre has d’esperar que col·loqui la pilota en el lloc més difícil”, confessa Vilaró. “No és el mateix tenir a la pista a jugadores de 18,19 o 20 anys que a Laia Palau, però enfrontar-se a ella és un repte interessant”, afegeix Estopà.