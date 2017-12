"Si treballeu dur, els somnis s'acaben fent realitat": els Lakers retiren el 8 i el 24 de Kobe Bryant

Els Lakers han aprofitat el partit contra els Golden State Warriors, vigents campions de la NBA, per retirar els números 8 i 24 a Kobe Bryant. Les samarretes de l'escorta ja pengen del sostre de l'Staples Center.

La cerimònia ha començat amb l'emotiva projecció de la carta locutada amb la qual la 'Black Mamba' va anunciar fa poc més de dos anys la seva retirada del bàsquet. ' Dear Basketball' es titulava.

Magic Johnson ha estat l'encarregat d'introduir Kobe Bryant. "Estem aquí per celebrar al més gran que mai hagi vestit la samarreta púrpura i or. Espero que gravéssiu tots els seus partits perquè mai hi haurà un altre Kobe", ha deixat anar el mític 32 dels Lakers.

Bryant ha explicat una anècdota referent al seu últim partit, aquell en què va anotar 60 punts. "No ho havia explicat fins ara, però abans del meu últim partit contra els Jazz estava molt, molt cansat. Només quedava un partit, però no tenia més cames. I va arribar la meva dona i em va fer un regal. Va posar en un passadís una col·lecció de samarretes retirades de Magic, Shaq, Baylor ... també de Jordan, el gran Bill Russell o el gran Larry Bird. Quan el vaig veure vaig saber que havia de donar tot el que em quedava", ha explicat.

Bryant ha aprofitat la cerimònia per enviar un missatge a les seves tres filles; Natalia, Gianna i Bianka. " Sabeu que si treballeu dur, els somnis s'acaben fent realitat. Però espero que el que us quedi d'aquesta nit és que aquelles vegades en què us aixequeu aviat o marxeu a dormir tard per treballar dur, aquells moments en els que no us ve de gust però ho feu de tota manera. A quest és el veritable somni . El que importa no és el destí, sinó el viatge. Si aconseguiu entendre això, veureu com els vostres somnis es compliran. Una cosa gran passarà . Si és així, hauré fet la meva feina com a pare", ha confessat.



Bryant és el desè Laker a tenir la seva samarreta retirada pel conjunt de Los Angeles unint-se als llegendaris Wilt Chamberlain (13), Elgin Baylor (22), Gail Goodrich (25), Jerry West (44), Jamaal Wilkes (52), Magic Johnson (32), Abdul-Jabbar (33), James Worthy (42) i Shaquille O'Neal (34).