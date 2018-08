"No lloguem a gent de color": un jugador de bàsquet valencià denuncia un episodi racista

260x366 Larry Abia / @LarryAbia Larry Abia / @LarryAbia

Larry Abia, jugador de bàsquet del Leyma Corunya de la LEB Or, ha denunciat un episodi racista. "Anar a veure un pis i que et diguin: "No lloguem a gent de color", ha explicat el jugador valencià al seu compte de Twitter.

"Volia comentar la situació, ja que m'ho estan preguntat moltes persones: era el primer client del dia, vaig arribar 10 minuts abans a la cita. Van aparèixer dues persones grans i a pocs metres de mi van xiuxiuejar: «No l'hi lloguis a aquest, digues-li que no... que és de color». Ella va voler acostar-se a dir-me alguna cosa, però ell la va tornar a cridar i va dir: «Vine aquí, si no et diu res segueix caminant...», mentre es dirigien al portal", ha relatat Abia.

"Impactat per la situació, vaig decidir cridar pel seu nom la senyora, amb la qual havia parlat al matí per WhatsApp i per telèfon, i es van girar amb un somriure fals, sense acostar-se a saludar ni res, i em van dir que ja tenien el pis llogat. Vaig fer cara de sorpresa, ja que jo era el primer que visitava el pis perquè que les visites eren de 12 a 14. I em van dir: «Ja, però fa uns 30 minuts o així l'hem llogat, no t'hem trucat perquè no teníem el teu número...», quan al matí vaig parlar amb ella per telèfon", ha afegit el jugador d'ascendència equatoguineana, que va ser internacional amb les categories inferiors de la selecció espanyola.

"No és la primera vegada que em passa, però tampoc vull donar més bola a l'assumpte. Només vull que siguem conscients de la realitat en què vivim i que encara tenim molt a avançar", ha resumit.

Tal com explica el diari 'Las Provincias', el matrimoni que es va negar a llogar el pis a Abia va trucar-li després per demanar-li disculpes en veure l'enrenou que s'havia generat a les xarxes socials i als mitjans de comunicació.

El Basquet Corunya ha fet públic un comunicat donant suport al seu jugador i reafirmant "els valors d'igualtat, tolerància i respecte".