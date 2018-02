LeBron es corona en un duel amb major serietat i intensitat

LeBron James s'ha coronat com el millor jugador de la 67a edició del Partit de les Estrelles de la NBA i ha portat el seu equip a la victòria per 148-145 davant el conjunt de Stephen Curry en un duel de major serietat i intensitat que els que s'havien celebrat en passades edicions.

James, que ha aconseguit el tercer premi MVP de la seva carrera en el Partit de les Estrelles, ha acabat amb 29 punts, 10 rebots i 8 assistències en 31 minuts, mentre que el seu company Kevin Durant ha aportat 19 punts. En l'equip rival el més destacat ha estat Damian Lillard amb 21 punts en 21 minuts, mentre que DeMar DeRozan hi ha afegit uns altres 21 punts.

Els jugadors s'han pres la cita amb més seriositat que en el passat i, sobretot, amb una millor actitud, i això ho ha notat el públic de Los Angeles, ciutat que per primera vegada des de 1996 no ha comptat amb cap jugador de les seves franquícies (Lakers i Clippers) en aquesta trobada.

Ha estat una nit de picades d'ullet, com la bona sintonia mostrada per excompanys com Durant i Russell Westbrook o el mateix James amb Kyrie Irving. Menció a part ha merescut Anthony Davis, que ha sortit a pista amb l'uniforme de DeMarcus Cousins, el seu company lesionat per tota la temporada.

Els espectadors han trigat a entrar en calor tot i el bon inici, marcat per la personalitat de Joel Embiid, i Karl-Anthony Towns, sortint des de la banqueta amb energia.

El seu impacte s'ha fet notar immediatament donant un avantatge d'11 punts als seus després del primer quart (31-42). L'equip de LeBron ha pressionat més en el segon quart i, amb millors percentatges de tir, s'ha col·locat per davant (53-52) amb un gran 'alley-oop' del propi James a passada de Westbrook.

Hi ha hagut parcials importants al llarg del període (58-70) a causa de l'esforç defensiu d'homes com Giannis Antetokounmpo i Embiid -esplèndid seu tap sobre el base dels Thunder-, però al descans s'hi ha arribat amb gran igualtat en el marcador (76-78) i una sensació d'esforç sobre el parquet, com el que ha mostrat Klay Thompson amb els seus cinc triples.

Tant ha estat així que en la primera part ja s'havien llançat més tirs lliures que en els partits de les últimes dues edicions. L'única nota discordant ha estat l'absència de Jimmy Butler, que no ha disputat un sol minut durant el xoc tot i que la Lliga havia informat que no patia cap lesió.

Més entusiasmats semblaven estar llegendes de la NBA com Shaquille O'Neal, Elgin Baylor, Julius Erving, Kareem Abdul-Jabbar, Jerry West, Magic Johnson i Bill Russell, que han rebut una càlida ovació per part de públic després de ser presentats des del centre de la pista.

Així, entre jugades vistoses i un recital de triples a càrrec de Curry i Bradley Beal, l'equip de l'estrella dels Warriors ha aconseguit un lleuger avantatge a falta d'un quart (109-112) i deixava en safata de plata un final dels que agraden en un partit com aquest.

Lillard ha amenaçat amb dinamitar el partit abans d'hora des del perímetre (120-133). Com era d'esperar, James i el seu exsoci Irving han donat la cara, han liderat als seus i assenyalaven el camí cap a un epíleg explosiu (139-140) a falta de dos minuts.

James ha empatat el duel amb un triple (144-144) i cada possessió ha passat a tenir lluites descomunals. Al final, un triple de James Harden no ha entrat i Westbrook al contraatac no ha perdonat.