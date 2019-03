Lebron James no disputarà el 'play-off' de la NBA. Els Lakers han fet oficial aquesta matinada la seva absència després de perdre contra el Nets en el derbi de la Ciutat de Nova York. Els 25 punts, 9 rebots i 14 assistències de James han sigut suficients per evitar el KO matemàtic. Serà la primera vegada que el jugador estatunidenc es perdrà el tram final de la temporada des del 2005. La NBA haurà de vendre les nits de 'Win or go home' sense el seu impacte comercial i esportiu.

Un capítol gris

El primer projecte dels Lakers de Lebron ha estat una petita decepció. No per quedar-se fora de les eliminatòries, que era una opció. El rendiment de l'equip ha estat irregular, sense seguir un rumb lògic. El bon inici de campanya, situant-se entre els quatre primers de la conferència, s'ha anat diluint amb el pas de les jornades. Les lesiones i els serials extraesportius han accelerat la decadència, amb l'entrenador Walton assenyalat i el fitxatge frustrat d'Anthony Davis. És significatiu que els números globals d'aquest any siguin pitjors que el de l'anterior (35-47), quan Lebron encara jugava als Cavaliers de Cleveland.