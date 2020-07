La Lliga Endesa tindrà 18 equips

Després de les reunions mantingudes amb la Federació Espanyola de Bàsquet (FEB) i el Consell Superior d’Esports (CSD), l’ACB va informar ahir que la Lliga Endesa 2020-21 es disputarà amb 18 equips. El Delteco Gipuzkoa Basket, per tant, no tindrà plaça i acudirà al Comitè de la Competència i a la via judicial. L’ACB es va aferrar a la decisió presa per la seva assemblea general, on 17 dels 18 equips van vetar l’ascens del conjunt basc, i defensarà els drets dels seus clubs associats.

El CSD va donar per finalitzada la seva mediació en el conflicte. La seva última proposta va ser rebutjada. “L’acord global no ha sigut finalment possible”, va lamentar a través d’un comunicat. En els últims dies, l’organisme públic va proposar “una última proposta que garantia l’incentiu a l’ascens a la categoria professional del bàsquet espanyol, tot i les dificultats que en els últims mesos havia provocat la pandèmia”. A més, el CSD havia dissenyat un esquema d’ascensos i descensos per a la temporada 2020-2021. “Finalment, l’ACB i la Federació no han pogut arribar a una entesa final, però s’han compromès amb el CSD i amb la seva presidenta, Irene Lozano, a seguir treballant a nivell de protocols sanitaris i de confecció de calendaris”, va resumir.

La FEB va valorar positivament l’esforç que havien fet durant les últimes setmanes totes les parts implicades i va posar en valor el lideratge del CSD. “Pel que fa a la no inscripció del Delteco GBC com a membre de la màxima categoria del bàsquet espanyol, la Federació Espanyola entén que és un conflicte que ultrapassa les seves competències i que no li correspon valorar el compliment concret dels requisits exigits per l’ACB perquè entri a formar part de la seva competició”, va exposar.

La FEB havia proposat que el Carramimbre Valladolid i l’equip basc ascendissin a la Lliga Endesa. Els dos conjunts ocupaven la primera i la segona posició de la LEB Or en el moment de la suspensió del torneig per la pandèmia de coronavirus. La FEB va fer aquesta proposta al considerar que no es podien garantir les mesures sanitàries per fer una fase d’ascens amb els vuit primers equips, que era l’altra alternativa que va estudiar de cara a tancar la temporada. Com que l’ACB va decidir que cap equip descendís a la LEB Or, la Lliga Endesa corria el risc de créixer fins als 20 conjunts, cosa que feia inviable el seu calendari. L’equip de Valladolid no va poder completar els requisits, però el de Sant Sebastià va presentar el dia 30 de juny la documentació per inscriure-s’hi. A més, va certificar que no té deutes amb la Seguretat Social ni amb Hisenda.