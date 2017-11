Luigi Lamonica, un àrbitre amb esperit d’estrella

Després de la patacada dels Jocs Olímpics del 2004, el Mundial del 2006 i els Jocs Panamericans del 2007, els Estats Units van aprofitar els Jocs Olímpics de Pequín 2008 per recuperar el prestigi perdut. Amb el lema Road to redemption, Kobe Bryant i LeBron James van liderar un projecte dissenyat per reconquerir l’hegemonia nord-americana en el món del bàsquet. Quan el combinat entrenat per Mike Krzyzewski es va posar a competir, un àrbitre va començar a discutir amb l’estrella dels Lakers. Els companys d’equip van apropar-se per escoltar què estaven dient i no van entendre res. “El vaig sancionar amb una falta molt clara i vam tenir un intercanvi dialèctic en italià, un idioma que ell parla amb fluïdesa”, va explicar Luigi Lamonica, un dels pocs àrbitres capaços de treure protagonisme als jugadors.

L’italià, que aquest dimecres (20 hores, Esport3 i Multideporte) serà l’encarregat de xiular el partit entre el Brose Bamberg i el Barça Lassa, és l’àrbitre més conegut de l’Eurolliga. Les últimes tres experiències de l’equip blaugrana amb ell no han sigut positives, però Lamonica és molt respectat pels jugadors. Tot i el seu afany de protagonisme -una característica que el pot portar a allargar les situacions d’ instant replay quan la tensió arriba al seu punt màxim-, el jutge de 51 anys és una garantia.

Lamonica, que escolta música de Pharrel Williams i llegeix llibres de Stieg Larsson per matar l’avorriment durant els viatges, va començar a arbitrar quan només tenia 13 anys. El seu pare era el vicepresident del club on el seu germà i ell jugaven. Un dia va organitzar un torneig de minibàsquet i es va oblidar de demanar àrbitres, un error que va ser solucionat per Luigi. El president del comitè local d’àrbitres, Rudy Tinarelli, el va veure en acció i ràpidament el va captar.

Els dies en què no té partit, Lamonica s’aixeca a les sis del matí. L’àrbitre de Pescara s’entrena tres vegades per setmana. “Tinc molta sort perquè visc en una ciutat amb un mar bonic i m’encanta córrer allà. Quan soc a casa intento veure molts partits per televisió”, va explicar durant una entrevista concedida a la FIBA. Els dos moments preferits de Luigi són quan organitza el següent viatge i quan queden sis minuts perquè comenci el partit. “Els jugadors, els entrenadors i els aficionats estan preparats per començar a disfrutar i l’adrenalina comença a fluir. Sempre que arriba aquest moment recordo per què fa anys em vaig convertir en àrbitre”, va reconèixer l’italià, que avui compartirà tasques amb l’eslovè Matej Boltauzer i el polonès Marcin Kowalski al Nürnberger Arena.

Un home “tranquil, modest i honest”

Lamonica, que la temporada passada va expulsar Georgios Barztokas durant un clàssic europeu entre el Madrid i el Barça, es defineix amb tres adjectius: “tranquil, modest i honest”. Tot i haver dirigit molts partits internacionals, el record preferit de Luigi és el derbi bolonyès amb el qual es va resoldre la lliga italiana del 99, un Virtus-Fortitudo. “La clau és disfrutar, treballar molt i escoltar les persones amb més experiència que tu”, va resumir.