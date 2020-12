Madrid acollirà la Copa del Rei de bàsquet per segona vegada en tres anys

La Copa del Rei del 2021 se celebrarà a Madrid després de l'acord entre l'ACB, la Comunitat de Madrid i l'Ajuntament de Madrid. El torneig es disputarà entre l'11 i 14 de febrer al pavelló WiZink Center. Serà la segona vegada en tres anys que Madrid aculli aquesta fase final. De fet, la ciutat igualarà Vitòria com a seu més repetida.

El Reial Madrid serà considerat l'amfitrió i, per tant, s'hi ha assegurat la participació. Els set equips que acompanyaran el vigent campió seran els conjunts amb millor percentatge de victòries a la fi de la primera volta de la Lliga regular (10 de gener).

El Barça, que ocupa la tercera posició, i el Joventut de Badalona, que és cinquè, obtindrien ara mateix la classificació per disputar la Copa. El Baxi Manresa, en canvi, en quedaria fora perquè és desè, tot i que amb els mateixos triomfs que el vuitè. La final de la competició coincidirà el 14 de febrer amb les eleccions al Parlament de Catalunya.

L'ACB demana el retorn dels aficionats als pavellons

Antonio Martín , president de l'ACB, va publicar fa uns dies una carta pública en què demanava la tornada del públic als pavellons. "Des de l'aparició de la pandèmia, l'ACB ha demostrat que la nostra prioritat com a organització ha sigut, és i serà la seguretat sanitària. Vam ser els primers a fer una bombolla a la fase final de València. I aquest curs hem decidit ajornar fins a la data quinze partits davant de qualsevol indici de dubte sobre les garanties sanitàries per als participants. Per a una més gran coordinació i seguretat sanitària, hem incorporat a la nostra associació el doctor Luis Serratosa, en permanent contacte amb els experts", argumentava l'exjugador.

"La nostra segona gran preocupació és la tornada progressiva dels aficionats. Per això hem dissenyat un protocol d'accés als pavellons absolutament segur. És un pla complet, que cobreix tots els aspectes, des dels accessos a l'emplaçament dels aficionats i què poden i no poden fer dins els recintes", explicava Martín.

"Des de l'ACB hem proposat al govern obrir els partits a 500 persones, la mateixa xifra que el CSD ha recomanat als esports no professionals en recintes tancats, i amb la garantia que ofereix el nostre model sanitari. L'impacte negatiu en l'economia dels nostres clubs és considerable i la gran responsabilitat que han demostrat en els últims mesos mereix la confiança per a la progressiva tornada dels seus aficionats amb la màxima seguretat", deia el president de l'ACB. Martín utilitza exemples d'altres sectors per defensar la seva proposta. "En esdeveniments culturals com el teatre o concerts hi ha percentatges d'aforament admesos molt més amplis, mentre que al bàsquet professional no hi pot haver públic a les graderies. Sembla que no té gaire sentit i considerem que és necessari fer un exercici de proporcionalitat. Tots entenem que és una època complicada i que hem de gaudir l'esport d'una altra manera, extremant les mesures de seguretat, però els aficionats al bàsquet dels nostres dinou clubs mereixen tornar-hi com més aviat de manera gradual i segura", concloïa.