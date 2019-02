El Madrid es planteja consultar als socis si volen deixar l'ACB

Diumenge negre per a Florentino Pérez. Després de les derrotes contra el Girona i el Barça, el president del Reial Madrid es planteja preguntar als socis del club blanc si volen abandonar l'ACB. La informació l'ha avançat es Radio.

El Reial Madrid no va pair bé la derrota a la final de la Copa del Rei, va criticar amb duresa l’última decisió arbitral i les pròximes hores utilitzarà tots els altaveus per estendre els seus dubtes sobre el VAR del futbol a l’ instant replay del bàsquet. “Jo crec que ha sigut un tap legal. És el segon any que hi ha una desgràcia arbitral contra el Madrid. Nosaltres pensem el que pensem, però ens ho reservarem”, va deixar anar Juan Carlos Sánchez, director de la secció de bàsquet del Reial Madrid. El club blanc va demanar a l’ACB que fes un comunicat dient que s’havia equivocat. “Tinc deu o dotze vídeos al mòbil en què es veu clar el que ha passat a la jugada”, va afegir.

651x366 El tap il·legal de Randolph que va decidir el partit. / JAVIER LÓPEZ / EFE El tap il·legal de Randolph que va decidir el partit. / JAVIER LÓPEZ / EFE

“No és un tap, és un rebot”, va dir Pablo Laso, entrenador de l’equip blanc. “Això és un robatori, són uns lladres”, va cridar Felipe Reyes a l’arribar al vestidor del pavelló. “És una vergonya”, va afegir Rudy Fernández. Les imatges dels jugadors en calent van ser captades per #Vamos.

El compte oficial de Twitter del Reial Madrid ha publicat del vídeo de l'acció final.