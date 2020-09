El Madrid punxa la il·lusió del Joventut

Després de dos partits molt esperançadors, el Reial Madrid va punxar ahir la il·lusió del Joventut de Badalona (64-87). La Penya, que aspirava a obtenir el lideratge de la Lliga Endesa, no va poder competir contra un rival que es va mostrar molt superior. “El Madrid ha sigut molt millor que nosaltres. Podem fer millor les coses i no les hem fet. Aquest partit ens ha de servir d’aprenentatge”, va analitzar Carles Duran.

“La nostra intensitat en defensa ha sigut molt baixa i ha permès al Madrid córrer al contraatac i trobar punts fàcils a la zona. Hem jugat amb massa respecte”, va afegir el tècnic verd-i-negre. Tot i la derrota, Duran va fer una valoració positiva de l’inici de la campanya. “Estic content perquè la setmana ha sigut bona. La temporada és molt llarga. Avui hem xocat amb una pedra molt grossa, però hem començat el camí bé”.

Nico Laprovittola, que va acabar amb 22 punts i 5 assistències per a 32 de valoració, va ser un dels jugadors més destacats del rival verd-i-negre. “Aquest és un lloc especial i avui les coses m’han sortit molt bé”, va reconèixer l’argentí. El màxim anotador de la Penya va ser Xabi López-Arostegui, que va acabar amb 12 punts. “Nosaltres no hem jugat amb ritme i ells han dominat el rebot i han pogut córrer. Han començat el partit molt més durs”, va explicar l’aler basc del Joventut.

Tot i tenir les baixes de Sergi Llull, Alberto Abalde i Anthony Randolph, el Madrid va dominar el partit físicament. La Penya, que va arribar a perdre per 20 punts de diferència durant el segon període (11-31), tan sols va poder anotar 23 punts en uns primers 20 minuts de clar domini blanc (23-42). Sense capacitat de resposta, la Penya mai va fer la sensació de poder capgirar el marcador durant una segona meitat que se li va fer eterna. “Ha sigut el nostre millor partit de l’any, on menys errades hem comès. Hem controlat el ritme”, va presumir Pablo Laso, entrenador del Madrid.

651x366 Cory Higgins / ACB PHOTO Cory Higgins / ACB PHOTO

Barça i Baxi Manresa, cara i creu

Quatre dies abans de debutar a l’Eurolliga contra el CSKA de Moscou, el Barça es va apuntar un triomf coral contra el RETAbet Bilbao Basket (82-64). Sarunas Jasikevicius va repartir minuts entre els jugadors menys habituals en un diumenge en què va recuperar Cory Higgins. Dels 12 professionals que va utilitzar, tan sols Nikola Mirotic es va quedar sense anotar.

La gran obsessió de Saras és que el seu equip jugui com un equip. “Quan jugueu de manera egoista, sou el Barça de l’any passat. O juguem junts o algú de vosaltres no jugarà”, va cridar durant un temps mort que es va fer viral. El lituà té clar que aquesta fase de la temporada li ha de servir per consolidar la personalitat d’un equip obligat a retrobar-se amb els títols. “Hem d’estar contents perquè hem jugat de manera sòlida en defensa durant gairebé tot el partit. En atac hem jugat millor durant la segona meitat, quan hem tingut més paciència. Aquest és el camí: bon ambient perquè tots els jugadors puguin aportar coses”, va analitzar l’entrenador del conjunt blaugrana. Un dels jugadors culers més inspirats va ser Thomas Heurtel, que va acabar el partit amb 9 punts, 7 assistències i 6 recuperacions per a 22 de valoració. Cap jugador del Barça va superar els 21 minuts sobre el parquet, on Àlex Abrines continua exhibint una gran confiança. L’aler mallorquí va anotar quatre dels cinc llançaments que va intentar.

651x366 Dani Pérez, base del Baxi Manresa / ACB PHOTO Dani Pérez, base del Baxi Manresa / ACB PHOTO

El bon partit del Baxi Manresa contra el València Basket, per la seva banda, es va quedar sense premi al Nou Congost (74-82). L’equip entrenat per Jaume Ponsarnau va saber capgirar un marcador que li era advers gràcies a un parcial final de 2-15 aconseguit en els últims cinc minuts.