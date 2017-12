Josan Daban, president del Barça CB Santfelieuenc, i la María José, la seva dona, viatgen habitualment al Senegal, on fa quatre anys van veure una noia de 15 anys jugant a bàsquet mentre visitaven un col·legi per repartir roba i pilotes del Barça. Era molt alta i van preguntar per ella. El seu nom era Magatte Niang. “Em van escriure a través del Facebook i em van preguntar si volia venir a Barcelona. Jo els vaig dir que això ho havien de parlar amb el meu entrenador i la meva família. A tothom li va semblar una bona idea, així que vaig acceptar el repte”, explica la jove, que des d’aleshores viu a casa de la parella.

“Em vaig adaptar molt ràpid i ells em van ajudar a integrar-me”, diu Niang, que ha acabat un curs de grau mitjà de pastisseria. Actualment la senegalesa compagina les pràctiques amb el bàsquet, ja que juga com a pivot al segon equip del club santfelieuenc. “Les coses ens estan anant molt bé aquesta temporada, millor que l’any passat. Tan sols hem perdut tres partits”, diu amb orgull. A més, la Magatte fa d’entrenadora dels nens i nenes de l’escola. “Crec que hi tinc facilitat. Tinc gràcia i connecto bé amb ells”, confessa.

540x306 Magatte Niang i Àlex Gozalbo / ARA Magatte Niang i Àlex Gozalbo / ARA

El Barça va escollir Niang com a ambaixadora del One Team, un projecte creat per l’Eurolliga, en què col·labora la fundació culer, que pretén utilitzar la pràctica del bàsquet per al foment de la inclusió social, de l’equitat de gènere i dels valors entre els joves. “El bàsquet no és només un esport. Pot servir per transmetre una sèrie de missatges. És una eina que ens recorda la importància de compartir i ser solidaris”, explica la Magatte, que té set germans. “Si no tens diners, la vida al Senegal no és fàcil. La meva família era normal, tot i que algunes vegades teníem alguns problemes econòmics”.

Samarretes sense nom al Palau

Niang comparteix càrrec d’ambaixadora amb Phil Pressey, base del Barça Lassa. Els jugadors de l’equip blaugrana competiran aquest dimecres contra l’Unicaja (21 hores, Esport3 i Movistar Deportes 1) sense el seu nom a la samarreta, ja que tots lluiran les lletres de One Team. “Crec que és una bona manera de donar a conèixer la iniciativa”, diu la Magatte, que avui serà al Palau Blaugrana. El projecte inclusiu escollit pel club català és el de donar visibilitat a l’equip de bàsquet en cadira de rodes UNES-AFA.