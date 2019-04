Magic Johnson dimiteix com a president d'operacions dels Lakers

El llegendari Magic Johnson va anunciar aquest dimarts a la nit la seva dimissió com a president d'operacions dels Angeles Lakers. Johnson va assumir el càrrec el març del 2017 després que l'equip acomiadés Mitch Kupchak com a gerent general i destituís Jim Buss com a vicepresident executiu d'operacions de bàsquet.

Els Lakers tenen marca de 37-44 fins ara aquesta temporada i estan eliminats dels 'play-off' en la Conferència Oest tot i haver aconseguit l'estiu passat, al mercat dels agents lliures, l'aler estrella LeBron James.

Johnson, que al febrer no va poder completar el traspàs que desitjava del pivot Anthony Davis, dels Pelicans, va reconèixer que no haver-ho aconseguit era la seva "responsabilitat", igual que si l'equip no aconseguia disputar els 'play-off', fet que considerava un "fracàs" esportiu.