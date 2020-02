Malcolm Delaney es disfressa d’Heurtel

Malcolm Delaney es va disfressar de Thomas Heurtel. El base de Baltimore va liderar la victòria del Barça contra l’AX Armani Exchange de Milà (84-80) en una nit marcada emocionalment per la lesió de Thomas Heurtel. El jugador nord-americà va sumar 26 punts i 9 assistències i va anotar 6 dels 9 triples que va intentar. La seva incidència en el joc va ser decisiva per sumar un triomf que permet a l’equip blaugrana obrir una escletxa de dos partits amb el CSKA de Moscou i el Maccabi Fox de Tel Aviv.

El Barça va començar el partit amb ordre en atac i concentració en defensa. Tot i no estar encertat en el llançament de tres punts, l’equip blaugrana va cometre poques errades i va aconseguir una renda d’onze punts (19-8). La situació era molt favorable per al conjunt català, que dominava el marcador per sis punts de diferència a l’inici del segon quart (28-22). La lesió al turmell d’Heurtel va desconcentrar els jugadors locals, que tan sols van anotar tres punts en set minuts. Les defenses alternatives plantejades per Ettore Messina també van contribuir a impulsar el joc de l’AX Armani Exchange de Milà, que es va apuntar un parcial de 3-21 que va capgirar per complet l’escenari al Palau Blaugrana (31-43).

De Baltimore al Palau Blaugrana

El partit va arribar a la segona meitat amb una diferència de nou punts a favor de l’AX Armani Exchange (36-45). Svetislav Pesic va demanar als seus jugadors enfocar el tercer part com si es tractés d’un nou inici i l’equip va entendre el missatge a la perfecció. Animat per l’anotació de Delaney, el conjunt català va sumar 27 punts en un tercer període que va tornar a descol·locar el rival italià. L’allau anotadora va anar acompanyada d’un pas endavant en defensa.

El Barça, però, va anar perdent eficàcia en atac i el rival italià va saber utilitzar la polivalència de jugadors com Vladimir Micov o Drew Crawford per capgirar el marcador. L’AX Armani Exchange de Milà va avançar el Barça a 90 segons del final (76-77), però Delaney no estava disposat a permetre que la victòria marxés cap a Itàlia. Un triple i una assistència del base van tornar a donar avantatge en el marcador al conjunt culer (81-77). Tot i els esforços visitants, el Palau Blaugrana va celebrar un triomf que permet a l’equip continuar empatat amb el Reial Madrid en la segona posició de la classificació d’una Eurolliga apassionant.