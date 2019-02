Marc Gasol i Memphis, història d’un divorci

La història d’amor entre Marc Gasol i Memphis ha durat gairebé dues dècades. Des que l’any 2001 va acompanyar el seu germà Pau i va començar a jugar a l’equip de l’institut de Lausanne, el català s’ha estimat la ciutat de Tennessee amb bogeria. “La meva relació amb els Grizzlies pot canviar, però no canviarà la meva relació amb Memphis. El que sento dins meu per aquesta ciutat i la seva gent no té res a veure amb la franquícia o coses temporals”, va reconèixer fa algunes setmanes, quan va començar a entendre que la seva relació amb l’equip s’havia acabat. La franquícia, que ultima un traspàs amb els Charlotte Hornets, té de marge fins aquest dijous a les 21 hores per concretar l’operació. Les monedes de canvi del pivot seran Malik Monk, un altre jugador que estigui en el seu últim any de contracte i una primera ronda del draft.

Els Charlotte Hornets busquen dues coses amb l’arribada de Marc Gasol. La primera, rendiment immediat. L’equip ocupa la setena plaça de la Conferència Est (26-27) i aspira a realitzar uns bons play-off. La segona, donar arguments a Kemba Walker perquè renovi el contracte. Per evitar algun ensurt d’última hora que pogués dificultar l’operació, els Memphis Grizzlies no van utilitzar Marc Gasol en el partit contra els Minnesota Timberwolves (108-106). El pivot va rebre l’ovació dels aficionats del FedExForum, que valoren la seva implicació durant unes últimes temporades amb més emotivitat que resultats. La visió empresarial del propietari de la franquícia, Robert Pera, topa amb els desitjos de la majoria dels seguidors.

La franquícia de Tennessee ocupa la penúltima posició de la Conferència Oest (22-33) i necessita pensar en la seva reconstrucció. Durant molts anys Mike Conley i Gasol van sostenir l’equip, però la situació no va evolucionar com els gerents havien planificat i toca fer-hi canvis. El pivot tindrà l’opció de convertir-se en agent lliure a l’estiu, perquè té una player option de 25,5 milions de dòlars (uns 22,4 milions d’euros) per a la temporada 2019-20.

Un jugador atípic

Marc Gasol és una persona agraïda i ho demostra sempre que pot. Quan es va acabar la temporada passada, el català es va convertir en voluntari d’Open Arms. “La fotografia que tots vam veure del petit Aylan ens va marcar. Ens va trencar el cor a molt gent. Vaig conèixer l’Oscar [Camps] el 2017, però tenia un Eurobàsquet i no m’hi podia embarcar, així que vam ajornar-ho fins a l’estiu passat, quan no teníem cap competició de seleccions. Li vaig dir que seria un honor pujar al vaixell”, diu Gasol, que fa uns anys va decidir crear el Bàsquet Girona, un club modèlic que continua creixent any a any. “El sentiment que em produeix Girona és el que ha fet possible aquest vincle. Hi vaig arribar sense una direcció clara i hi vaig trobar una ciutat que va passar a ser la meva família. A Girona tothom m’ha fet sentir especial, van aconseguir que em valorés a mi mateix. I ho haig de retornar”, recorda el jugador, que també està molt implicat en la seva fundació, que té per objectiu millorar els hàbits saludables del jovent.