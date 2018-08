"Com pot ser que li posin problemes a una organització que vol salvar vides?"

De ser un dels millors jugadors de bàsquet del món a convertir-se en voluntari d'Open Arms. Marc Gasol, pivot dels Memphis Grizzlies, va explicar dissabte la seva experiència al programa 'laSexta Noche'. "Estar allí va permetre que tots fóssim testimonis d'una situació d'una duresa extrema. Vam arribar a la zona el dia abans i vam escoltar una conversa entre un mercant i la guarda costera. Vam veure tot el procés, des de la desesperació del mercant fins a gent a l'aigua que necessitava ser ajudada", va dir.

Segons el relat de l’organització humanitària, una patrullera líbia va demanar per ràdio al vaixell mercant 'Triades' que es dirigís cap a una posició pròxima on hi havia una embarcació en perill. El vaixell mercant va localitzar la pastera, un vaixell de 10 metres on viatjaven 158 immigrants, i va estar esperant durant hores l’arribada de la patrullera líbia, fins que van decidir marxar del lloc i abandonar els immigrants, però comunicant la posició de la barca als guardacostes libis. Quan finalment va arribar la patrullera líbia es va endur tots els immigrants de tornada cap a Líbia, però hi va deixar dues dones i un nen que es negaven a pujar-hi. Els guardacostes libis van marxar però abans van destruir la barca on els immigrants havien passat dos dies i dues nits i van deixar abandonats a la seva sort tres persones a alta mar.

El jugadors dels Memphis Grizzlies va com ho va viure amb els seus propis ulls. "L'Open Arms va ser la primera embarcació que va arribar al naufragi i va divisar la unflable semisubmergida. Quan ens vam apropar vam veure que hi havia persones vives i tres cadàvers. La imatge va ser molt dura i molt real. Veure un nen d'uns 4 o 5 anys mort és molt dur. Els metges van dir que la mort s'havia produït aquella nit i, per tant, s'hagués pogut evitar", va explicar.

540x306 Marc Gasol, a la Sexta / LA SEXTA Marc Gasol, a la Sexta / LA SEXTA

"No hi ha una única raó per la qual jo estigués allí. La fotografia que tots vam veure d'Aylan ens va marcar a tots. Ens va trencar el cor a molt gent. Vaig conèixer a l'Òscar [Camps] l'any passat, però tenia un Eurobàsquet i no em podia embarcar, així que vam ajornar-ho fins a aquest estiu, quan no teníem cap competició de seleccions. Li va dir que seria un honor pujar al vaixell", va dir Gasol.

"Les sensacions són moltes, positive si negatives. Estar dins d'Open Arms és molt especial. Ells han salvat més de 60.000 vides, però també n'han perdut molts i t'ajuden a portar la situació. Vaig sentir un calfred. Són un gran equip que es dedica a salvar vides", va afegir el pivot, que va necessitar un procés d'adaptació per pujar a l'embarcació. "La convivència va ser molt intensa i va treure el millor de tothom", va opinar.

540x306 Marc Gasol / VISMAEL VELÁZQUEZ ATIENZA / EFE Marc Gasol / VISMAEL VELÁZQUEZ ATIENZA / EFE

"Veig la situació amb frustració, cada vegada es posen més problemes a les ONG per funcionar. Com pot ser que li posin problemes a una organització que vol salvar vides? L'únic que volen és treure gent de l'aigua perquè no mori. A més, han començat a conscienciar els joves perquè no emprenguin el viatge", va resumir. "Entre tots els líders haurien de buscar una solució. Tots som responsables que aquestes coses estiguin passant", va recordar.

"La NBA sempre s'ha mostrat molt pròxima a les comunitats. És una lliga que uneix gent i no la separa. Les opinions són respectades i ningú s'ofèn", va lloar Marc.