Milà no atura el guió de partit blaugrana

El Barça Lassa va superar l’AX Armani Exchange Olimpia de Milà (85-90) i va començar una setmana molt important amb un triomf que impulsa les aspiracions de l’equip blaugrana. El conjunt català ja acumula 10 victòries a l’Eurolliga, en què ahir va fer una passa endavant per classificar-se per als play-off de la competició. Els homes entrenats per Svetislav Pesic van respondre a totes les ofensives d’un rival al qual ja han superat dues vegades en pocs mesos.

Thomas Heurtel, que va anotar 19 del seus 21 punts durant la segona meitat, i Ádám Hanga, que va anotar 15 punts i va encomanar el seu esperit en defensa, van liderar el triomf del Barça Lassa. “Tot i rebre 85 punts, hem fet una bona defensa i hem aconseguit una victòria important”, va reconèixer el base francès, que es va saber compenetrar molt bé amb el seu compatriota Kevin Seraphin.

Tot i les baixes de Nemanja Nedovic i Kaleb Tarczewski, l’AX Armani Exchange Olimpia de Milà va competir bé contra el Barça Lassa. Simone Pianigiani va aconseguir un joc molt agressiu que va carregar de faltes personals alguns jugadors clau de l’equip blaugrana, com ara Chris Singleton o Pierre Oriola. Pesic es va veure obligat a recórrer a Víctor Claver com a quatre. Els locals van disposar de 12 tirs lliures durant una primera meitat en què el conjunt català tan sols en va tenir un. La millor versió dels visitants va arribar gràcies a la bona connexió de Thomas Heurtel amb Kevin Seraphin. Els dos jugadors francesos es van retroalimentar per impulsar el joc culer. El marcador va arribar molt igualat al descans (37-36).

La posada en escena del Barça Lassa va ser brillant. Els jugadors van seguir les instruccions de Pesic i van endurir la defensa i van augmentar l’agressivitat en atac, fet que els va permetre forçar més faltes personals i trobar millors tirs exteriors. L’equip blaugrana va ser molt regular per construir-se una diferència de 12 punts (68-80) contra un rival que no va oferir la mateixa solvència. Tot i els punts de Mike James i Vladímir Micov, el conjunt italià va patir per seguir el ritme anotador d’un rival que va fer les coses molt bé a Milà. La reacció local dels últims minuts va servir per ajustar el marcador, però la victòria visitant mai va perillar.

El Panathinaikòs, següent rival

Després del partit d’ahir al Mediolanum Forum el Barça Lassa tindrà demà un nou repte a l’Eurolliga, ja que l’equip català rebrà el Panathinaikòs al Palau Blaugrana. El conjunt grec, ara entrenat per Rick Pitino, es va desfer ahir el Bayern Munic (77-67). Els homes entrenats per Pesic completaran la setmana diumenge contra el Breogán.

Marcos Delía reforça el Divina Seguros Joventut

El Divina Seguros Joventut comptarà amb un nou reforç per al joc interior. Marcos Delía i el club verd-i-negre van arribar ahir a un acord perquè el pivot argentí amb passaport italià jugui al Palau Olímpic fins al final de la temporada. El jugador serà presentat avui (11 hores) i després farà el primer entrenament amb els seus nous companys. Amic personal de Nico Laprovittola, Delía arriba a Badalona procedent de l’UCAM Múrcia, en què aquesta temporada estava tenint una mitjana 5,8 punts i 3,3 rebots en 17 minuts per partit. El pivot, de 2,11 metres, va començar la seva carrera professional al Club Atlético Boca Juniors. Després va fitxar pel Club Atlético Obras Sanitarias.