Gesta d'un Baxi Manresa amb baixes a Santiago de Compostel·la (90-97)

El Baxi Manresa ha protagonitzat una gran gesta a la pista del Monbus Obradoiro (90-97), on ha sigut capaç d'oblidar baixes importants per recuperar un desavantatge de nou punts i sumar el seu vuitè triomf de la temporada. Joan Peñarroya, que ha fet debutar Yankuba Sima, no ha pogut comptar ni amb Justin Doellman ni amb Jordan Sakho. A més, Pere Tomàs ha jugat amb problemes físics. Ryan Toolson ha liderat el triomf visitant amb 29 punts. Alex Renfroe, que ha sumat 9 punts, 9 assistències i 7 rebots, s'ha quedat a un pam del triple-doble.

La primera meitat del partit s'ha jugat a un ritme trepidant que li ha permès al Monbus Obradoiro anotar 50 punts en 20 minuts. Tot i els bons percentatges de tir dels locals, el Baxi Manresa ha sabut mantenir-se molt a prop del rival gallec (50-46).

El Monbus Obradoiro ha obert una escletxa important al marcador durant el tercer període (72-60). Lluny de desanimar-se i rendir-se, el Baxi Manresa ha utilitzat una defensa zonal per reaccionar amb un parcial de 2-15 (74-75). Ryan Toolson ha anotat 21 punts durant el tercer quart.

Quan més complicada era la situació, millorar ha sigut la resposta del conjunt del Bages. El Baxi Manresa, que ha jugat amb molta maduresa i ha superat el seu rècord anotador de la temporada, ha arribat a l'últim minut amb un avantatge de vuit punts que ha desanimat els locals (83-91).