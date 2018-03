Mor el jugador de bàsquet Zeke Upshaw després de desmaiar-se mentre jugava un partit

La tragèdia dins del bàsquet professional ha arribat de nou amb la confirmació de la mort del base-escorta Zeke Upshaw, de 26 anys, que no ha pogut superar el desmai que va patir fa dos dies mentre jugava un partit amb els Drive Grand Rapids, de la lliga de desenvolupament de la NBA.

L'equip ha donat a conèixer la notícia a través d'un tuit enviat per la mare del jugador, Jewel, en què comunicava la mort del seu fill.

"Tot i els continus esforços de l'equip mèdic de l'Spectrum Health, a Grand Rapids, Michigan, el meu fill no va poder superar la crisi", lamenta la mare d'Upshaw, que dos dies abans s'havia desmaiat a les acaballes del partit que el seu equip disputava.

Statement from Jewel Upshaw, Zeke's mother: “After continued efforts from the medical team at Spectrum Health, Zeke made his transition at 11:16 am. To family, friends, teammates, coaches, fans & confidants, thank you for your prayers and support during this most difficult time. pic.twitter.com/1AutFtIFwU