“El MoraBanc Andorra és una marca que representa un país”

La coherència del MoraBanc Andorra va tenir premi diumenge, quan va esclafar el Barça Lassa a Lleida i es va proclamar campió de la Lliga Nacional Catalana. “Des que vam tornar a la Lliga Endesa hem jugat quatre finals de la competició i teníem la sensació que algun dia ens tocaria guanyar-la. Va ser diumenge. Ens fa il·lusió, però hem de recordar que encara som a la pretemporada i que hem de seguir treballant molt. Si seguim fent les coses bé, anem en la bona direcció”, assegura a l’ARA Francesc Solana, el director esportiu d’un club tan atípic com estimat.

El MoraBanc Andorra no ha deixat de créixer en uns últims anys, en què ha passat de les categories més modestes del bàsquet a disputar l’Eurocup. “Som l’únic equip que ha guanyat totes les lligues catalanes possibles, des de l’EBA fins a l’ACB. Això ens ha de servir per recordar d’on venim. Ens ha costat molt arribar fins aquí”, recorda l’exjugador. Els objectius del club no es limiten a uns resultats esportius concrets. “Volem ser competitius i estar preparats per, si els de dalt es despisten, dir-hi la nostra. Si seguim jugant més edicions de la Copa del Rei o dels play-off de la Lliga Endesa tindrem l’oportunitat de seguir avançant. El nostre objectiu és seguir sent competitius i treure el cap”, diu Solana, a qui Javier Imbroda va rebatejar com a Franky pels seus problemes a l’hora de pronunciar Francesc.

El full de ruta del MoraBanc Andorra no depèn d’un entrenador concret o d’un grup de jugadors. A diferència d’altres equips, que canvien de model de treball cada estiu, la trajectòria del club que presideix Gorka Aixàs té molta més continuïtat. “És el que intentem. Volem que el més important sigui l’equip i que representi la nostra manera d’entendre el bàsquet. Quan l’Ibon Navarro va substituir el Joan Peñarroya, que va fer una feina fantàstica, vam deixar-li clar que volíem seguir amb la mateixa idea. És el més coherent. Canvien les persones i cadascú aporta les seves virtuts, però es tracta de seguir una línia de treball”, argumenta Solana.

“Intentes equivocar-te el mínim”

Quan recuperi Shayne Whittington, el MoraBanc Andorra tindrà una plantilla de 12 jugadors per encetar la temporada. “La plantilla és més llarga des del primer moment perquè l’any passat fins al desembre no vam poder tenir l’equip al complet i no volem que ens torni a passar el mateix”, reconeix el director esportiu, que admet un punt de risc a l’hora de fitxar jugadors joves amb poca o cap experiència a Europa. És el cas, per exemple, de David Walker o Reggie Upshaw. “Hem arriscat amb jugadors que ens utilitzen de club trampolí per arribar a un equip millor i l’aposta ens ha sortit bé. Intentem fer un bon seguiment dels jugadors per trobar aquells que es puguin adaptar millor a les nostres característiques. Amb els anys intentes equivocar-te el mínim possible”, avança.

El club treballa molt bé la part esportiva, però també la social, en què és una referència a l’ACB. “La imatge del club s’ha vist molt reforçada amb els últims èxits. El MoraBanc Andorra és una marca que representa un país. Aspirem a la màxima implicació possible dels nostres seguidors i a fer créixer aquesta empenta. Moltes de les nostres actuacions tenen a veure amb l’apartat social, amb donar-nos a conèixer entre els nens o entre col·lectius oblidats. La nostra localització és peculiar i ens obliga a accentuar aquesta vinculació”, resumeix Solana.

Nova imatge corporativa

El MoraBanc Andorra va presentar una campanya d’abonats (#TuDissimula) i va estrenar nova imatge corporativa. “Actualment les marques de referència en matèria esportiva aposten per marques que tinguin un contingut emotiu i que connectin amb els aficionats. La que teníem fins ara era molt correcta i sòbria, però no podia jugar aquest paper”, assegura Gabriel Fernàndez, cap de comunicació del club.