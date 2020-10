Els Lakers comencen les finals de la NBA amb una exhibició (116-98)

Els Lakers han començat les finals de la NBA amb una victòria contra els Miami Heat (116-98). L'equip de Los Angeles, que ha arribat a dominar per 32 punts de diferència el marcador, s'ha apuntat el primer dels quatre triomfs que necessita per aconseguir l'anell de campió (1-0). La bona punteria en els llançaments de tres punts i la seva superioritat física han impulsat un conjunt californià que ha tingut en Anthony Davis, autor de 34 punts, i LeBron James, que ha sumat 25 punts, 13 rebots i 9 assistències, els seus millors jugadors.

Les males notícies per als Miami Heat, que no han sabut gestionar un avantatge inicial de 13 punts, no tenen a veure únicament amb el resultat perquè Goran Dragic s'ha lesionat i no ha pogut disputar la segona meitat. El base pateix un esquinçament a la fàscia plantar. A més, Jimmy Butler té un esquinç de turmell i Bam Adebayo ha jugat amb molèsties a l'espatlla esquerra.

"El treball encara no està completat", ha avisat LeBron James. El segon partit de les finals es disputarà la nit de divendres a dissabte (3 hores, #Vamos).