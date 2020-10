Els Lakers s'apunten un triomf que va més enllà del bàsquet

Uns mesos després de la tràgica mort de Kobe Bryant en un accident d'helicòpter, els Lakers van honorar el seu esperit competitiu i es van proclamar campions de la NBA per 17è cop en la seva història, igualant el palmarès dels Boston Celtics. L'equip de Los Angeles va aixafar els Miami Heat en el sisè partit de les finals (93-106) i va tancar la temporada més llarga de la història, la campanya del coronavirus i de les reivindicacions socials, amb un triomf majúscul d'una dificultat extrema (4-2).

El títol va posar LeBron James en el lloc de la història que es mereix. L'estrella d'Akron, que es va apuntar un nou triple-doble (28 punts, 14 rebots i 10 assistències), es va convertir en el tercer jugador de tots els temps en sumar un anell amb tres franquícies diferents , una fita només havien aconseguit Robert Horry i John Salley, tot i que amb un protagonisme molt inferior al seu. El quart anell del Rei, un esportista de 35 anys que també lidera moltes reivindicacions socials, i el seu quart MVP de les finals el col·loquen en la discussió del millor jugador de la història. "Volia tornar aquesta franquícia al lloc que li correspon. Només volia que els meus companys estiguessin orgullosos i ho he tornat a fer", va dir.

La victòria dels Lakers també va servir perquè Anthony Davis tingués recompensa al seu nivell. El pivot, que va acabar amb 19 punts i 15 rebots, va oblidar els seus problemes físics per retrobar-se amb la seva millor versió, la d'un jugador amb el cos d'un interior, però amb les habilitats d'un exterior.

Els Lakers van començar a guanyar la final abans del salt inicial, quan Frank Vogel i el seu cos tècnic van decidir agafar la iniciativa tàctica i accentuar el joc interior. El canvi d'Alex Caruso per Dwight Howard en el cinc inicial es va convertir en un avís de les seves intencions. L'equip va buscar Anthony Davis amb insistència i el pivot no va trobar oposició. La primera meitat va acabar amb 34 punts a la pintura i la final pràcticament sentenciada (36-64). La irrupció de Rajan Rondo, que va dominar el ritme per convertir-se en el primer jugador que té un anell amb els Boston Celtics i un altre amb Los Angeles Lakers, i Kentavious Caldwell-Pope, que va trobar bons llançaments, va servir per acabar d'enfonsar uns Miami Heat que van dir prou.

Després de superar tres eliminatòries contra equips amb millors registres i d'allargar les finals contra els Lakers fins al sisè partit, tot i les lesions de jugadors clau, els Heat es van quedar sense forces. L'equip dissenyat per Pat Riley i entrenat per Erik Spoelstra va arribar fins on va poder i una mica més. L'esforç de Goran Dragic, que va jugar amb un dolor extrem a la fàscia plantar, o de Jimmy Butler, que va donar tot el que portava dins, seran recordats per sempre més, així com la genial actuació de jugadors com Duncan Robinson, Tyler Herro o Kendrick Nunn, que tenen un gran futur per davant. La contundent derrota d'ahir no entela la seva actuació en uns play-offs que van servir per enaltir la seva manera de competir.

El Padrí que mou els fils de l’èxit

La diferència va superar els 30 punts durant un tercer període massa injust amb l'equip de Florida. La defensa dels Lakers va ser una obra mestra contra el rival més difícil, un conjunt que acostuma a compartir la pilota com cap altre i que sovint presenta uns moviments més semblants al bàsquet europeu que al nord-americà. La reacció dels Heat va arribar durant un últim quart ple de coratge en què van exhibir caràcter per retallar diferències. Bam Adebayo es va treure l'espina d'unes eliminatòries en què no va poder repetir el nivell exhibit durant les finals de la Conferència Est.

Amb el partit d'ahir la NBA va posar punt i final a la seva temporada més difícil. L'èxit organitzatiu de la bombolla creada a Disney World es va tancar amb tres mesos de bon bàsquet i cap positiu per coronavirus. El següent repte serà el de dissenyar una nova campanya, una competició que començarà a finals de gener o a febrer.