La NBA torna amb un missatge d’unió contra el racisme

La NBA ha tornat aquesta matinada a la bombolla d’Orlando amb un missatge d’unió contra el racisme. A l’inici dels dos partits que es disputaven, tots els jugadors es van agenollar mentre sonava l’himne nacional, en record a l’assassinat de George Floyd i en motiu de protesta contra el racisme.

Després de dues setmanes en les quals els jugadors havien estat reclosos al Walt Disney World Resort –sense cap positiu– la temporada regular es va reprendre amb el duel entre els New Orleans Pelicans i els Utah Jazz (0.30 h), seguit del derbi angelí que enfrontava Lakers i Clippers (3 h). El nou format de competició, i les incògnites de com arribarien els equips, s’adaptarien als nous horaris, i sobretot, com es viuria l’absència de públic a la pista, eren els grans alicients.

Els Jazz s’imposarien per la mínima als Pelicans (104-106) en el partit inaugural d’aquesta jornada 66, amb dues cistelles de Rudy Gobert sobre la botzina. Jordan Clarkson i Brandom Ingram havien estat els dos grans protagonistes, anotant 23 punts cadascun i erigint-se com els líders en atac dels seus equips. Però encara hi hauria temps perquè es fes justícia poètica. Gobert, primer jugador de la NBA a donar positiu, tindria l’oportunitat de certificar el triomf dels seus. I el francès, que finalitzaria amb una bona actuació –14 punts, dotze rebots i tres taps–, anotava els dos tirs lliures als últims segons que desnivellaven un duel molt igualat. Els Jazz es consoliden al quart lloc de la classificació amb 42 victòries i asseguren la seva presència als play-off, mentre que els Pelicans es queden onzens a la taula amb 28 victòries.

El plat fort de la jornada arribava minuts després amb el gran derbi de Los Angeles, en què el primer i el segon de la Conferència Oest es veien les cares. Els Lakers aconseguirien la victòria davant els Clippers (103-101) amb una cistella de LeBron James als instants finals. Anthony Davis havia estat l’estrella en atac dels locals amb 34 punts, vuit rebots i quatre assistències, mentre que Paul George i Kawhi Leonard aguantaven el pols amb 30 i 28 punts respectivament. Tot i que els Lakers van arribar a tenir fins a nou punts d’avantatge en els cinc minuts finals, els visitants posarien contra les cordes els líders. LeBron, que acabaria amb 16 punts, onze rebots i set assistències, va anotar la cistella que es confirmaria com a decisiva instants després. La sort va caure del costat local quan Paul George va fallar el seu intent de triple en el que era l’última acció del partit. Els Lakers sumen la seva victòria número 50 de la temporada i es mantenen al capdavant de la classificació, i els Clippers perden una bona oportunitat per acostar-se a la primera posició, segons a la taula, amb 42 victòries.

Pel que fa a la resta de partits, aquest vespre es juga el Nets-Magic (20.30 h) mentre que el Blazers-Grizzlies i el Wizard-Suns es disputaran aquesta nit (22 h). A la matinada serà el torn de Bucks i Celtics (0.30 h), Spurs i Kings (2 h), i Mavericks i Rockets (3 h). Finalment, demà es jugaran el Nuggets-Miami Heat (19 h) i el Thunder-Jazz (21.30 h).