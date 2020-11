La NBA 2020-21 començarà el 22 de desembre

La NBA i l'Associació Nacional de Jugadors (NBPA) han anunciat que han arribat a un principi d'acord sobre l'inici de la temporada 2020-21, així com per ajustar determinades disposicions de la negociació col·lectiva actual a la situació provocada per la pandèmia de covid-19. L'acord serà sotmès a votació per la junta de governadors de la lliga.

La temporada 2020-21 començarà el dimarts 22 de desembre. Cada equip disputarà un total de 72 partits i el calendari definitiu es publicarà ben aviat. Les negociacions amb els agents lliures començaran el 20 de novembre.

L'acord també inclou algunes consideracions econòmiques. Per a la temporada 2020-21, el límit salarial serà de 109.140 milions de dòlars. En les temporades posteriors, el límit salarial augmentarà un mínim del 3% i un màxim del 10% respecte a la temporada anterior. La NBA utilitzarà un nou sistema per garantir el repartiment dels ingressos (BRI).