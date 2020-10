La NBA ja dibuixa la nova temporada

La temporada més llarga de la història de la NBA, una campanya que es va posar en marxa fa 375 dies, acabarà entre divendres i dimarts. Els dirigents han començat a dibuixar com ha de ser el pròxim campionat per ajustar-se a l’alteració de dates que s’ha produït enguany. El comissionat de la NBA, Adam Silver, i la presidenta de l’Associació de Jugadors, Michele Roberts, van mantenir una reunió per començar a imaginar escenaris. “Iniciar la pròxima temporada a finals de gener o al febrer té sentit. Si fos una mica més tard, perquè tinguéssim un hivern terrible relacionat amb el virus, també seria acceptable. Començar la temporada al desembre no tenia sentit, ja que acabarem el campionat a l’octubre. Molts dels nostres equips no van poder disfrutar de l'estiu amb les seves famílies i no volem que se’ls privi també de les festes nadalenques, així que començar al gener té sentit. El dia de Martin Luther King [18 de gener] seria simbòlicament fantàstic, donada la implicació social dels jugadors, però veurem si és o no massa aviat”, analitza Silver.

La NBA ha salvat la temporada actual amb la bombolla de Disney, però els reptes no s’acaben aquí, ja que patronal i jugadors han de fer mans i mànigues per pactar el calendari de la pròxima campanya. L’objectiu és doble. Per una banda, assegurar la seguretat dels seus grans actius, els esportistes. Per l’altra, salvar la major part possible del negoci. “El bàsquet professional, la NBA, seguirà sent una màquina increïble. El que estem fent ara és descobrir com gestionar un problema a curt termini. No podrem generar tants diners. És així, és la realitat. Així que hem de saber com gestionar aquest desafiament. Això és el que estem abordant i, un cop acabin les finals, ho farem més a fons”, argumenta Silver. El comissionat treballa amb diferents escenaris econòmics en funció de quina sigui l’evolució de la pandèmia. Tot i que el seguiment televisiu de les finals no està sent bo, Silver està satisfet de com s’ha desenvolupat el tram final de la temporada, ja que en un primer moment no ho veia gens clar. “El meu primer pensament al veure la situació mundial del coronavirus va ser creure que la nostra temporada s’havia acabat i que el món també. No sabia què fer, així que vaig fer el que crec que les persones intel·ligents han de fer: acudir als experts”, diu presumint.

Els Lakers van superar la nit de dimarts a dimecres els Miami Heat per tercera vegada (96-102) i es van situar a una victòria de l’anell de campions de la NBA (3-1). El partit va arribar empatat als últims sis minuts, en què l’equip de Los Angeles es va mostrar més encertat.