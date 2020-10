La NBA no renuncia a l’aparador nadalenc

La NBA i els propietaris de les seves franquícies continuen les negociacions sobre quan començar la temporada 2020-21. Les últimes converses parlen de la possibilitat de posar en marxa la competició el 22 de desembre. La proposta permetria disputar partits durant les vacances de Nadal. Mantenir aquest gran aparador és una de les principals exigències dels operadors televisius. La idea passa per reduir el nombre de partits de 82 a 72, un escenari que permetria als jugadors internacionals competir als Jocs Olímpics de Tòquio. Una vegada definit, el full de ruta definitiu haurà de ser aprovat pel sindicat de jugadors (NBPA).

Tot i que fa unes setmanes el comissionat de la NBA, Adam Silver, va situar l’inici probable de la nova temporada a finals de gener o febrer, l’estratègia ha canviat i l’objectiu és avançar-la. Això permetria diferenciar-se del calendari de la NFL i avançar la generació d’ingressos en un context de gran dificultat per a les franquícies, que ja donen per fet que no podran tenir els seus pavellons amb l’aforament habitual.

La celebració de l’All-Star, que s’havia de disputar a Indianapolis, no està assegurada. La NBA prefereix evitar una nova bombolla però encara no ha descartat la possibilitat de fixar cinc seus fixes si la situació sanitària empitjora. L’única data fixada en el pròxim calendari de la NBA és el draft, que es farà de manera telemàtica el 18 de novembre.