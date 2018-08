Una llegenda sense hereu a Can Barça

Quinze anys després que el Barça li retirés la samarreta amb el mític dorsal 15, Epi va fer servir les pàgines de l’ARA per escollir el seu substitut. “Per posició a la pista, per l’equip en què juga i per moltes altres coses, és Joan Carles Navarro. Ell, com jo, és un anotador, i el pes específic de l’equip recau sobre el seu joc. Hi ha molts sistemes en els quals l’objectiu és que la pilota li arribi a les mans en la millor posició possible. Això sí, ell és tècnicament millor que jo”, va dir. La successió de l’escorta de Sant Feliu de Llobregat, en canvi, no és tan clara. Fa quatre anys, el gran capità blaugrana va dir-hi la seva. “És cert que hi ha gent jove que ve per sota que ho està fent bé, com Álex Abrines. La clau és jugar bé, treballar, tenir cap i aguantar la pressió d’un club com el Barça”, va opinar, però la seva profecia no es va complir.

Tant Abrines com Mario Hezonja, un croat que somniava amb triomfar al Barça des que era un marrec, com Rodions Kurucs van deixar el club blaugrana per anar a la NBA, i Eric Vila, que va ser designat com a millor jugador de la final de l’Eurolliga júnior, va fer el salt a la NCAA. Altres joves del planter com Xavi Rabaseda, Oriol Paulí o Marc Garcia s’han vist obligats a guanyar-se les garrofes en altres equips de la Lliga Endesa. Consolidar-se al primer equip des del planter no és fàcil. “Quan era més jove només pensava en el futur, i el present m’anava malament”, reconeix Josep Pérez, un altre dels jugadors sobre els quals hi havia dipositades moltes esperances. “Fa tants anys que soc una promesa que sembla que sigui més gran. Si ets jove i et diuen que ets el millor, és molt difícil de portar. Suposo que aleshores no vaig saber gestionar la situació”, admet el valencià. Els pròxims joves a trucar a les portes del primer equip seran Aleix Font, Sergi Martínez i Pol Figueras.

El seu futur, pendent de concretar

Navarro, que té signat contracte fins al 2027, s’integrarà a l’estructura del Barça però queda per definir amb quina funció. El ja exjugador prefereix allunyar-se de Nacho Rodríguez i Albert Soler, les dues persones que aquest 15 de juny li van comunicar les intencions del club. Quan es trobi un encaix definitiu al calendari, es faran una roda de premsa i un homenatge en què es retirarà la samarreta amb el dorsal 11.

Tot i haver defensat durant 20 temporades la samarreta del Barça, l’últim partit de Navarro no va ser vestint de blaugrana, ja que l’escorta va disputar aquest 8 de juliol passat el partit benèfic organitzat pels germans Gasol a Girona. El santfeliuenc va anotar 10 punts en 19 minuts.