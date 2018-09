Navarro: "Jo estava bé, però el club em va convidar a deixar-ho"

"Ha arribat el moment de deixar-ho". Joan Carles Navarro ha posat aquest matí punt final a la seva carrera. De manera oficial, més justa, en un acte a l'altura de la seva llegenda. El capità del Barça Lassa de bàsquet ha pogut acomiadar-se de l'afició dies després que el club anunciés que no continuaria a la plantilla de Svetislav Pesic. "És un acte històric. És el comiat d'una llegenda. La seva empremta com a jugador i capità és inesborrable. Estem parlant del millor jugador de la història de la secció", ha dit Joan Maria Bartomeu, fent de pont entre la presentació de l'acte i les paraules del jugador.

Navarro ha mantingut la serenor durant uns minuts, repassant paraules ja escrites, controlades. "Estic molt agraït a tots, al club, que m'ho ha donat tot, amb grans moments, d'altres no tan bons, com en l'última etapa. Gràcies als meus pares i als meus germans, que van fer que entrés en aquest món. Gràcies als companys, que m'han fet millor com a persona. A la gent que fa una feina menys visible, però que és superimportant. No em vull oblidar dels entrenadors. Dels primers als últims. De tots ells n'he après coses positives. Vull acabar amb els aficionats. Amb ells hem guanyat títols i hem viscut moments històrics", ha comentat, en un Auditori 1899 engalanat amb les seves fites, davant la primera plantilla culer i il·lustres com Víctor Sada, Juan Antonio San Epifanio 'Epi', Roberto Dueñas, Ricky Rubio, Jordi Trias i Marc i Pau Gasol.

La presència dels NBA i especialment del jugador dels San Antonio Spurs ha sumat emotivitat a l'acte. "Gràcies al Pau, al Ricky i al Marc. Sou referents mundials i sou aquí. A tu, Pau, què et puc dir? T'he estat esperant, perquè voldria haver jugat amb tu altra vegada, però no ha pogut ser. Qui no voldria jugar amb ell?", ha dit, entre el desig i la resignació.

"La meva intenció és seguir sent el Juanqui. He tancat una etapa i ara en començo una de nova. Ho donaré tot pel club. Intentaré ajudar la gent jove en la transició al primer equip", ha assegurat. Josep Maria Bartomeu ha matisat que Navarro té contracte en vigor i que tindrà una funció dins l'organigrama de la secció: "No es retira, té contracte amb el club, seguirà vinculat al bàsquet per fer-nos millorar. Serà el nou mànager de la secció de bàsquet, amb funcions institucionals i esportives".

540x306 Plega Navarro, la gran icona d’una generació / ARA Plega Navarro, la gran icona d’una generació / ARA

El president ha anunciat que el club té preparada una agenda d'homenatges. Des d'un acte institucional al Palau Blaugrana fins a l'estrena d'un espai museu dedicat a la seva vida, un documental a Barça TV i l'habitual comiat sobre el parquet. Serà el dia del clàssic de Lliga Endesa contra el Reial Madrid. Durant el partit el club penjarà la seva samarreta al sostre del pavelló blaugrana, amb la resta de mites de les seccions professionals.

Retirada obligada

Ni el component sentimental, ni l'actitud coral del club, ara sí, rendit a l'estrella estatal, ha pogut dissimular el descontentament del ja exjugador, que volia seguir jugant i dir adeu a la pista. "M'hauria agradat que la història fos diferent. Vaig acabar bé físicament, però hi va haver reunions i em van dir que no seguiria a l'equip i que havia de fer un pas al costat, girar full i assumir-ho. Ha sigut un estiu difícil. Però bé, la decisió ja està presa", ha comentat.

Amb el pas de la roda de premsa ha anat polint el seu discurs, evidenciant que ha estat el club qui va prendre la decisió de la retirada. "Al principi molesta, perquè et conviden a deixar una cosa que has fet durant trenta anys. Però conversant amb tots els directius, amb el president, vam arribar a aquest conclusió. Ells pensaven que era el moment de fer una passa, i ja està, ara toca mirar endavant. He passat pàgina, bé, he hagut de passar pàgina. Quan veig vídeos de l'equip entrenant no puc evitar estar trist. El bàsquet ha estat la meva vida. Costa, però haig de fer-ho. Ara haig d'aprendre, veure com funciona tot. Crec que amb la meva experiència puc aportar coses", ha apuntat.