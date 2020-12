Calathes, un base de molts quirats per portar el rumb del Barça

Mentre decideix què fer amb Thomas Heurtel, el Barça s'aferra a la fiabilitat de Nick Calathes per continuar sumant victòries. El director de joc grec és un dels puntals més sòlids d'un equip blaugrana que aquest dimecres (19 h, DAZN) rep el Khimki en el primer dels tres partits que aquesta setmana haurà de disputar al Palau Blaugrana. El base arriba al compromís contra el rival rus com el màxim assistint de l'Eurolliga gràcies a una mitjana de 7,1 passades decisives per partit. La seva actuació a Santiago de Compostel·la, on va anotar 25 punts, ha reforçat el seu paper de líder en un vestidor que ja el coneix amb el sobrenom de Quilates (quirats).

"El Khimki és un rival que té una de les plantilles més potents d'Europa i no m'explico com van últims. Han tingut mala sort amb el coronavirus i van passar per una dinàmica negativa, però tenen quatre o cinc jugadors de la NBA i un jugador que et pot guanyar tot sol [Alexey Shved]. Poden anotar 90 o 100 punts contra qualsevol equip. És un rival de primer nivell, un dels atacs més potents de l'Eurolliga", avisa Sarunas Jasikevicius, l'entrenador del Barça.

"El Khimki és un rival amb molta capacitat ofensiva, un equip que compta amb molts jugadors que tenen molts punts a les mans. L'última posició no fa justícia al que són ells i serà un rival complicat. És un equip que vindrà al Palau Blaugrana amb ganes de canviar la dinàmica", argumenta Pierre Oriola, capità de l'equip blaugrana.

651x366 Nick Calathes / A. BAULDE / ACB PHOTO Nick Calathes / A. BAULDE / ACB PHOTO

Un cognom premonitori

La trajectòria de Calathes, que es va formar a la Universitat de Florida amb Billy Donovan com a entrenador, és atípica. El director de joc va néixer als Estats Units, on els seus avantpassats havien emigrat des de l’illa de Lemnos (Grècia) a la recerca de millors possibilitats. El seu avi, el John, va ser un heroi de la Segona Guerra Mundial que es va saber reinventar com a enginyer. La seva influència sobre el Nick, a qui intentava anar a veure com s'entrenava cada dia, va ser molt gran: “El meu avi va ser una part important per entendre el meu èxit i la meva carrera perquè m’empenyia molt i també era el meu gran fan”.

El cognom Calathes, que en grec es tradueix com a cistella, va ser una premonició perquè el Nick ben aviat es va sentir atret pel bàsquet. Quan tenia vuit anys, amb la complicitat dels seus germans i d’un veí, va demanar al seu pare que li construís una pista de bàsquet al pati de casa seva. Els va dir que sí, però va exigir que hi col·laboressin. Els nens van posar a la venda una col·lecció de cromos de bàsquet que incloïa la carta de Pete Maravich en el seu any de rookie. Van recaptar 400 dòlars, quantitat suficient per començar les obres. Des d’aleshores la seva vida no es pot explicar sense el bàsquet.

Tot i ser escollit pels Minnesota Timberwolves al draft de la NBA, Calathes va apostar per fer el salt al bàsquet europeu i va firmar un contracte multianual amb el Panathinaikòs. Després de tres temporades a l’equip grec i una més al Lokomotiv Kuban, el base va acceptar el repte de la NBA i va marxar als Memphis Grizzlies, on va coincidir amb Marc Gasol. La seva segona etapa als Estats Units va durar dos anys, però el director de joc va decidir tornar al Panathinaikòs, on s’ha estat cinc temporades abans d’acceptar la proposta del Barça. “És el principal repte en la meva carrera. Volia jugar fora del meu país i demostrar la meva vàlua. Sé que aquí encaixaré molt bé”, assegura.

El seu dorsal serà el 99, perquè Nikola Mirotic té assignat el 33, i el seu entrenador serà Sarunas Jasikevicius, amb qui va compartir una etapa com a jugador. “L’odiava. El Saras cridava molt! Jo tenia vint anys i no ho entenia. En realitat, m’estava ajudant a ser més bon jugador. Després la nostra relació s’ha anat consolidant i ara em fa molta il·lusió jugar amb un entrenador com ell. Aportarà una mentalitat diferent al Barça. Ja ho va guanyar tot com a jugador. I ho farà, també, com a entrenador”.

El palmarès de Calathes inclou una Eurolliga (2011) i sis edicions de la lliga grega, però la seva ambició es manté intacta. Convertit en un dels millors passadors del bàsquet europeu, el base busca impulsar de manera definitiva un engrescador projecte blaugrana que la temporada passada es va quedar a mitges, en part per la cancel·lació de l’Eurolliga i en part per les derrotes contra el València Basket i el Baskonia a la Copa del Rei i a la Lliga Endesa.