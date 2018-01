Nicolás Laprovittola: "No ens hem d’amagar ni tenir por de res"

Nicolás Laprovittola, nou jugador del Divina Seguros Joventut, ha completat aquest dimecres el seu primer entrenament amb l’equip verd-i-negre. "Per a mi és un repte, pel que significa el club i per tota la seva història. Personalment, és una oportunitat i el fet que el Diego Ocampo fos aquí em va incentivar a venir a Badalona per ajudar l’equip. És bonic tornar a l’ACB", ha declarat el base.

El jugador ha estat preguntat per la situació de l’equip: "No ens hem d’amagar ni tenir por de res, ho hem d’afrontar i lluitar, l’equip treballa, amb en Diego d’entrenador no tinc cap dubte que això és així, i a partir del treball del dia a dia, l’equip se’n sortirà", ha argumentat.

"Estem molt contents perquè té experiència a l’ACB, ha jugat a l’Eurolliga i a l’Eurocup, i té moltes coses per aportar a l’equip. És un jugador polivalent que pot jugar d’1 i de 2”, ha explicat Diego Ocampo.

El club verd-i-negre va transmetre fa uns dies a l’entrenador la voluntat de buscar dos reforços i estudia les opcions que ofereix el mercat. Una de les prioritats és un jugador interior que pugui obrir el camp i tingui llançament exterior. Aquesta incorporació d’un 4 mouria Tomasz Gielo a la posició de 3. El preferit és Damjan Rudez, que acaba contracte a final de mes a València i no serà renovat.