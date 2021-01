«He sentit per què el Barça és 'Més que un club'»

Sarunas Jasikevicius és un entrenador ultraexigent amb el que passa sobre el parquet però molt empàtic amb les situacions personals que viuen els jugadors fora de la pista. El tècnic lituà ha respectat aquests dies la baixa per motius personals de Nikola Mirotic, que va donar les gràcies a través d’un comunicat. “Agraeixo profundament el tracte del Barça i dels seus directius per les facilitats. Dono les gràcies al Saras i al seu staff per la seva comprensió i als meus companys per la seva estima i amistat. En aquests dies difícils he pogut sentir per què el Barça és Més que un club”, va escriure l’aler pivot.

El jugador montenegrí va començar dimecres a fer treball de pista per seguir agafant ritme i sensacions. “El bàsquet és un esport meravellós que ens fa feliços. Tinc ganes de tornar a reunir-me amb l’equip i tornar-li l’energia positiva que tant ells com tots els culers m'heu enviat”, va afegir. Mirotic posa en valor “l’estima i el respecte amb el qual m’heu tractat en aquests dies en què malauradament, per causes estrictament personals, he estat allunyat de la pista”.

Després d’exhibir-se durant el clàssic de l’Eurolliga contra el Reial Madrid del passat 27 de desembre, el jugador s’ha mantingut fora de la dinàmica de l’equip durant uns dies.

El CSKA, un rival molt difícil

Encara sense Mirotic, Claver ni Davies, el Barça visita aquest divendres (18 h, DAZN) la pista del CSKA de Moscou, líder de l’Eurolliga. L’equip rus té dues victòries més que el català, que es va endur el triomf en el partit de la primera volta jugat al Palau Blaugrana (76-66). La victòria de dimarts a la pista del Khimki va servir per reforçar els ànims d’un conjunt culer que intentarà acabar amb la ratxa de sis partits que el rival manté com a local. L’arribada de Léo Westermann i el pas endavant de jugadors com Nick Calathes o Cory Higgins han millorat la regularitat del segon classificat.