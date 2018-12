L’Olympiacos desanima el Barça Lassa

260x366 Nikola Milutinov, gran dominador del partit, defensant una penetració de Thomas Heurtel, base del Barça Lassa. / ENRIC FONTCUBERTA / EFE Nikola Milutinov, gran dominador del partit, defensant una penetració de Thomas Heurtel, base del Barça Lassa. / ENRIC FONTCUBERTA / EFE

El Barça Lassa ha jugat quatre partits contra quatre aspirants al títol de l’Eurolliga i la sensació d’inferioritat sempre ha sigut la mateixa. L’equip blaugrana va perdre ahir contra un Olympiacos molt sòlid (60-69) i ja acumula cinc derrotes en els últims sis partits de l’Eurolliga. El desànim s’ha apoderat d’un entorn culer, que no entén l’aturada que ha protagonitzat el conjunt català.

Ante Tomic, que arrossega problemes físics, i Chris Singleton tan sols van poder sumar dos punts en un partit que va desanimar el Barça Lassa. L’equip blaugrana es va veure superat en el rebot per un Olympiacos que va deixar la seva carta de presentació al Palau Blaugrana. Nikola Milutinov, que va acabar amb 18 punts i 14 rebots, va resumir la superioritat del conjunt visitant, que va cometre molt poques errades.

Víctor Claver i Pierre Oriola van ser dels pocs jugadors del Barça Lassa que van aportar coses interessants en una nit que deixa un regust amarg. Sense continuïtat en el joc, l’equip blaugrana es va acomiadar de les seves opcions de victòria a l’inici del tercer quart.

El partit va estar marcat pel duel tàctic entre Svetislav Pesic i David Blatt, dos guanyadors de l’Eurolliga que van intentar controlar el ritme en tot moment. La batalla d’idees des de la banqueta va ser una delícia. Com si fos una partida d’escacs, si un entrenador proposava un concepte, l’altre responia amb un moviment que obligava l’adversari a replantejar el seu posicionament. La primera meitat va ser molt defensiva i els dos equips es van anar alternant en el lideratge del marcador. L’Olympiacos va aprofitar el seu domini en el rebot per apuntar-se els primers avantatges. Nikola Milutinov, un jugador tan jove com intel·ligent sobre el qual els San Antonio Spurs tenen posat l’ull, va generar molts maldecaps a un joc interior del conjunt blaugrana que no passa pel seu moment de màxima brillantor. Quan el Barça Lassa va igualar la batalla física a prop de cistella, el partit es va tornar a equilibrar (30-32).

Un parcial de 5-15 a l’inici del tercer període va acabar amb les opcions del Barça Lassa, que en un tres i no res es va veure amb un desavantatge de 13 punts (41-54). Quan l’Olympiacos va augmentar la seva punteria en el tirs de tres punts, l’equip local no va tenir resposta i es va quedar molt enrere en el marcador.

Tot i cometre poques faltes personals, la defensa de l’Olympiacos se li va ennuegar a un Barça Lassa més lent que de costum, que va buscar solucions tàctiques diferents per intentar arribar al final amb alguna possibilitat de victòria. Els esforços dels jugadors culers no va tenir continuïtat contra un rival grec que va acabar amb 21 rebots ofensius (43 en total).

Tres partits en cinc dies

Després del desgast d’anit contra l’Olympiacos, el Barça Lassa jugarà dos partits més en els pròxims tres dies. L’equip blaugrana visitarà demà el Fernando Buesa Arena de Vitòria per jugar contra el Kirolbet Baskonia i dissabte el Donostia Arena per competir contra el Delteco GBC.