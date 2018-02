Pierre Oriola, el nou heroi d'una afició que ha patit com mai

Els preus desorbitats, els nefastos resultats dels últims quatre anys i la catalanofòbia que es viu arreu de l’Estat no van ser una bona combinació per decidir viatjar a Las Palmas, però 400 seguidors culers van fer un acte de fe. Un més. Aquesta vegada, però, el seu esforç va tenir recompensa entre uns aficionats que van amagar estelades i senyeres durant quatre dies farcits de patiment. Després de la victòria contra el Reial Madrid, l’alegria va esclatar als sectors 207 i 309 del Gran Canària Arena, on es van ubicar la majoria de catalans. També a la bocana del túnel de vestidors, des d’on Albert Soler i Nacho Rodríguez van seguir la final.

El gran @PierreOriola porta la #CopaACB als aficionats del @FCBbasket | https://t.co/osekrGd1Gs pic.twitter.com/2OjmHZy30q — Àlex Gozalbo (@ARAAlexGozalbo) 18 de febrer de 2018

El nou heroi dels fans és Pierre Oriola, que va liderar totes les celebracions. En acabar el partit, quan l’equip celebrava el títol al vestidor, el pivot va portar el trofeu fins a la zona dels aficionats i va obligar els seus companys a sortir a la pista. “Capità, capità”, van cridar els seguidors. El de Tàrrega va cantar l’himne del Barça amb més força que ningú. La seva participació a la final (9 punts en 12:33 minuts) no va ser estadísticament tan notable com en els partits de quarts de final i semifinals, però el seu caràcter ha arribat per quedar-se. “Serà el nou Carles Puyol”, diuen al club, on la seva empenta ha contagiat a tothom.

“L’any passat vaig guanyar la Lliga amb el València Basket i ara la Copa amb el Barça, estic molt content. Ja veieu com estava l’equip. La motxilla que portava l’equip era molt fotuda i aquest títol ens ha de donar molta moral i molta energia. Tot i les adversitats, hem demostrat que som un gran equip”, va encertar a dir abans de posar-se a ballar com un boig.