El Palau Blaugrana tornarà a demanar l'alliberament dels presos

Els grups d'animació del Barça Lassa volen donar continuïtat a les reivindicacions que es van viure durant el partit contra l'Olympiacos i han preparat noves accions per a aquest dijous, quan l'equip blaugrana rep l'Anadolu Efes.

Els Dracs 1991 han explicat en què consistiran les accions. "Intentarem que no es desvirtuï mai el que vam viure, que sens dubte va ser històric. Per això creiem que no cal repetir l'acció cada partit. Això sí, les reivindicacions i la no normalització del que està passant ha de continuar. És per això que en el partit contra l'Efes tenim preparats fins a 10 quadrats de plàstic groc amb el nom de cadascun dels presos polítics. La idea és treure a cada minut un nom amb un dels quadrats i anar-los penjant al frontal del nostre gol (necessitarem la comprensió de qui segui en aquella zona) i així fins a arribar a l'últim minut, amb tots els noms visibles. En aquell moment pararem l'animació al Barça i començarem amb càntics de 'Llibertat'. Després continuarem amb l'animació normal".