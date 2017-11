El Palau Blaugrana es posa nostàlgic

El Barça Lassa arribarà al tram més difícil del calendari de l’Eurolliga en un bon moment, tant pel que fa al joc com pel que fa a la confiança. L’equip blaugrana va superar el Maccabi (89-67) en una nit en què va seguir cosint la seva fiabilitat. A poc a poc el conjunt s’acosta a la regularitat necessària per competir a Europa. Animats per una bona circulació de pilota i uns excel·lents percentatges de tir de tres punts (15/31), els locals van fer patxoca en una nit pensada per homenatjar Joan Carles Navarro, ara que es compleixen 20 anys del seu debut.

Vuit minuts i mig abans del partit, el Barça va fer un homenatge al seu capità tan benintencionat com poc original. Passen els anys i els clubs europeus no s’avenen a imitar la NBA. Acompanyat per les seves filles i la seva dona, Navarro va rebre una sèrie de regals, des d’un trofeu fins a uns vambes personalitzades. La part més emotiva va ser veure alguns dels seus excompanys: Víctor Sada, Rafa Jofresa, Gianluca Basile, Roger Grimau, Jordi Trias, Alfons Alzamora, Quique Andreu, Xavi Fernández i Roberto Dueñas. “Ets labomba”, es podia llegir a les seves samarretes. Els aficionats van seguir drets tota la cerimònia, que va acabar amb la col·laboració d’Andrés Iniesta i l’exhibició d’un mosaic de color blaugrana mentre sonava l’himne del Barça. Poca cosa per a una llegenda tan gran.

Navarro va disputar els últims 5:57 minuts del partit i va tenir temps per anotar tres punts. La seva única cistella en joc va arribar, com no podia ser d’una altra manera, amb una bomba, el seu llançament més característic. L’acció va ser celebrada per una afició que fa anys que el venera.

El partit va ser de clar domini local. La posada en escena del Barça Lassa va ser brillant. La defensa blaugrana va treballar molt bé i va enviar el Maccabi al descans amb tan sols 24 punts anotats (44-24). Sense amenaça en el tir exterior i amb massa individualitats en el seu joc, els jugadors visitants van patir per sumar punts amb continuïtat. Tot el contrari que un conjunt culer que va compartir molt bé la pilota i que va repartir 14 assistències en els primers 20 minuts. A més, el domini en el rebot va ser total.

El Maccabi no va aconseguir revertir la situació en una segona meitat en què es va mostrar més inspirat en atac però igual de malfeiner en defensa. L’equip israelià va abaixar els braços al Palau Blaugrana, on ahir es va viure una festa. Rakim Sanders, que va anotar 6 dels 9 triples que va intentar i va acabar amb 18 punts, i Petteri Koponen, que va arribar als 20 punts amb quatre llançaments de 6,75 metres sense fallar, van ser els millors jugadors d’un Barça Lassa que ha recuperat la complicitat amb els seus aficionats.

“El partit més complet”

“És el nostre partit més complet”, va dir Sito Alonso, que va destacar la duresa amb la qual el Barça Lassa va començar el partit. El tècnic disposarà d’uns dies per treballar amb els seus jugadors, ja que, amb l’anul·lació de la final de la Lliga Nacional Catalana ACB, el pròxim partit del Barça Lassa serà divendres de la setmana que ve.