El Palau Blaugrana s’acostuma a conviure amb la derrota

El Palau Blaugrana ha perdut tota la màgia. Els aficionats culers s’han acostumat a patir i a conviure amb la derrota. La d’aquest dijous va ser la 20a d’una temporada que amenaça d’empitjorar els nefastos registres de la passada campanya. El penúltim classificat de l’Eurolliga, l’AX Armani Exchange Olimpia de Milà, va superar el Barça Lassa (81-83) gràcies a un tir de Dairis Bertans a 5,6 segons del final. L’intent local de forçar la pròrroga va acabar amb un llançament de Víctor Claver que ni tan sols va tocar la cistella.

En el partit de la primera volta el Barça Lassa va malbaratar una renda de 15 punts a Milà. Dijous, la diferència que es va deixar eixugar va ser de 12 punts. “És una derrota especialment dura perquè no estem sent capaços de tancar els partits. No aconseguim rematar els partits i la sensació és que anem a remolc a nivell mental. Tenim angoixa i por. Això s’ha repetit en massa patits”, va analitzar Sito Alonso, que va criticar els últims 90 segons de decisions arbitrals.

“Els jugadors es queden bloquejats i hem de saber com solucionar-ho. Quan arriben els moments difícils, fem les coses amb menys velocitat i amb por. Hem de canviar les coses que fem malament i augmentar la nostra duresa i agressivitat”, va opinar el tècnic.

L’horari i la pluja van tenir un efecte devastador en la fidelitat dels soferts aficionats culers. Desanimats per la trajectòria de l’equip, la majoria d’ells van ignorar el partit. Tan sols 4.002 seguidors van presenciar en directe la desfeta. “El que em preocupa és que un equip com el nostre no tingui regularitat. Ens falta convicció i decisió”, va dir Alonso.

“L’Eurolliga estava difícil i ara s’ha posat gairebé impossible. Hem de ser realistes, però encara queda molt i en qualsevol moment podem rellançar-nos”, va reconèixer l’entrenador. Edwin Jackson va redebutar al Palau Blaugrana. L’escorta tan sols va disputar 3:38 minuts, durant els quals no va intentar cap llançament. Alonso va tornar a descartar Phil Pressey i a deixar sense jugar Sasha Vezenkov.

Tot i no tenir Mindaugas Kuzminskas, que va ser baixa per febre, l’AX Armani Exchange Olimpia de Milà va dominar el rebot en una primera meitat en què va recuperar 8 dels seus 17 llançaments que no van acabar en cistella. El Barça Lassa va funcionar a batzegades. La bona posada en escena de Pau Ribas i Ante Tomic, que van anotar 16 dels primers 23 punts del seu equip, li va servir per construir-se una renda sòlida. Els jugadors del Barça Lassa van anotar 11 dels primers 15 tirs de camp que van intentar. La diferència va arribar a ser de 12 punts (46-34), però el joc local mai va tenir la regularitat necessària per obrir una escletxa definitiva en el marcador (48-42).

El rival del Barça Lassa va fer-se fort en un tercer període en què es va apoderar del ritme i que va tancar amb la iniciativa en el marcador (62-64). El nou escenari va accentuar els nervis d’un Barça Lassa que mai va tenir l’esma per aixecar la veu contra un rival que va saber jugar amb més tranquil·litat els últims instants.