El Palau espera una nova versió de Rakim Sanders

“No estic al 100% sinó al 1.000%”. Després de sis partits sense ser convocat per decisió tècnica, d’una estirada d’orelles pública de Sito Alonso (“No estava content amb el seu rendiment en els partits precedents, però no pel que fa a encert sinó pel que fa a la regularitat dels esforços”) i de ser avançat en el repartiment de rols pel jove Rodions Kurucs, Rakim Sanders ha tornat a ser inscrit a la Lliga Endesa pel Barça Lassa, que aquest diumenge rep l’Unicaja (18.30 hores, #0). La reaparició de l’aler nord-americà coincideix amb la sortida de Tyrese Rice, que s’ha compromès amb els Shenzhen Leopards de la Xina.

Animat per cinc victòries en sis partits i per una evident millora del seu rendiment, el Barça Lassa vol assegurar la segona posició a la Lliga Endesa contra un adversari que ja sap què és endur-se la victòria del Palau aquesta temporada. “És un rival complicat que ens ho va fer passar malament en el partit d’Eurolliga. Sabem que hem de fer les coses bé en un partit important per finalitzar bé la primera volta de la Lliga Endesa. L’Unicaja ha de sentir la pressió del Palau”, opina Sito Alonso. Tot i la derrota contra el Panathinaikòs, el tècnic està content amb l’evolució de l’equip des que es va produir la sacsejada de rols. “Hem de ser conscients de la millora que hem viscut en els últims partits i del que necessitem per ser competitius. Hem d’aprendre, i lluitar cada acció com si fos l’última”, afegeix l’entrenador, que tindrà la baixa de Kevin Seraphin.

El Divina Seguros Joventut visita aquest diumenge (12.30 hores, Multideporte) la pista del RETABet Bilbao Basket. Si perd, la Penya tancarà la 16a jornada de la Lliga Endesa en posicions de descens. L’equip verd-i-negre necessita allunyar-se de les males sensacions dels últims tres partits contra el Burgos, el València Basket i el Madrid. “És bàsic relativitzar les ratxes dolentes; la nostra responsabilitat és millorar el rendiment”, va analitzar Diego Ocampo, que té el dubte de Xabi López-Arostegui.